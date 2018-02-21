Фото: жители Эстонии собрали рекордное количество игрушек для нуждающихся детей

В рамках благотворительной кампании «Найдем для медвежонка новый дом», которую проводило предприятие Omniva, было собрано 20 контейнеров мягких игрушек, которые были переданы нуждающимся детям.
Жители Эстонии отправили через почтовые автоматы Omniva более 550 посылок с игрушками. Свой вклад внесли и работники Omniva и огромное количество игрушек предоставил Раквереский театр.
В посылках были конструкторы Lego, настольные игры, развивающие книги и также мягкие игрушки. Почти 20 контейнеров с игрушками были направлены сотням нуждающихся детей. Чтобы игрушки были доставлены именно тем детям, которым они больше всего нужны, Omniva объединила усилия с такими организациями, как НКО Naerata Ometi, НКО Aarete Laegas, Эстонский союз многодетных семей, Ласнамяэский социальный центр, Центр Деятельности Кристийне и Детский центр Тяхеторни.