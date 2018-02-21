Фото: жители Эстонии собрали рекордное количество игрушек для нуждающихся детей

В посылках были конструкторы Lego, настольные игры, развивающие книги и также мягкие игрушки. Почти 20 контейнеров с игрушками были направлены сотням нуждающихся детей. Чтобы игрушки были доставлены именно тем детям, которым они больше всего нужны, Omniva объединила усилия с такими организациями, как НКО Naerata Ometi, НКО Aarete Laegas, Эстонский союз многодетных семей, Ласнамяэский социальный центр, Центр Деятельности Кристийне и Детский центр Тяхеторни.