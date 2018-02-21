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  • Фото: жители Эстонии собрали рекордное количество игрушек для нуждающихся детей

Фото: жители Эстонии собрали рекордное количество игрушек для нуждающихся детей

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ФОТО: Omniva

В рамках благотворительной кампании «Найдем для медвежонка новый дом», которую проводило предприятие Omniva, было собрано 20 контейнеров мягких игрушек, которые были переданы нуждающимся детям.

ФОТО: Omniva

Жители Эстонии отправили через почтовые автоматы Omniva более 550 посылок с игрушками. Свой вклад внесли и работники Omniva и огромное количество игрушек предоставил Раквереский театр.

ФОТО: Omniva

В посылках были конструкторы Lego, настольные игры, развивающие книги и также мягкие игрушки. Почти 20 контейнеров с игрушками были направлены сотням нуждающихся детей. Чтобы игрушки были доставлены именно тем детям, которым они больше всего нужны, Omniva объединила усилия с такими организациями, как НКО Naerata Ometi, НКО Aarete Laegas, Эстонский союз многодетных семей, Ласнамяэский социальный центр, Центр Деятельности Кристийне и Детский центр Тяхеторни.

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