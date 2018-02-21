Центральная криминальная полиция задержала работников таллиннской больницы

Марк Левин. ФОТО: Lääne-Tallinna keskhaigla

Марка Левина и Маре Леппик подозревают в неоднократном получении взятки от родственников пациентов, находящихся на лечение в клинике по уходу.

Больница сообщила, что задержанные уже написали заявление об уходе во вторник, 20 февраля.

Согласно подозрениями, близкие пациентов платили заведующему или руководителю сестринского ухода, чтобы получить оплаченное Больничной кассой лечение вне очереди или в более короткий срок.

В ходе уголовного производства были установлены более 20 человек, которых есть основание подозревать в даче взятки. Прокуратура подтвердила Postimees, что не ходатайствовала об аресте подозреваемых.

По словам руководителя бюро с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Мати Омблера, коррупция в медицине продолжает быть проблемой. «Борьба с коррупцией в сфере медицины — один из наших приоритетов, которому мы уделяем внимание последние несколько лет. К сожалению, есть люди, которые не понимают, что покупать лучшее место в очереди на лечение недопустимо и неэтично. Дача взятки за то, чтобы быстрее попасть на лечение, может подвергнуть угрозе других пациентов, которым могут вовремя не оказать помощь», - говорит Омблер.

Прокурор по особым делам Леэлет Кивиойя говорит, что в данном случае не идет речь о преподнесении врачу букета цветов. «В данном случае есть основания полагать, что подозреваемые принимали деньги у близких части пациентов за то, чтобы вообще принимать их на лечение или продержать их в больнице дольше допустимого. Злоупотребляя своей должностью для извлечения личной выгоды, они тем самым повредили шансам попасть в больницу пациентов, которые хотели получить лечение честным путем», - добавляет прокурор Кивиойя.

Маре Леппик. ФОТО: Lääne-Tallinna keskhaigla

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокса, коррупция в больнице абсолютно неприемлема. «Это достойный сожаления случай, подозрений в коррупции не должно быть в больнице. Ждем, что следственные органы выяснят правду и мы будем всесторонне сотрудничать с полицией, чтобы помочь как можно быстрее решить ситуацию», - сказала Мокс.

По словам Мокс, в больнице серьезно относятся к осведомленности работников о коррупции, например, среди сотрудников были проведения курсы на тему конфликта интересов и коррупции.

До тех пор, пока не будут назначены исполняющие обязанности заведующего клиники и старшей медсестры, работой клиники будут руководить Имби Мокс и старшая медсестра Айви Кабур.

Расследование ведет бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

Больничная касса ждет объяснений от руководства больницы

Больничная касса возбудила процедуру дополнительного договорного надзора в отношении Ляэне-Таллиннской центральной больницы в связи с подозрениями в коррупции и ждет объяснений от руководства больницы.

Руководство больничной кассы связалось с руководством Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Председатель правления больничной кассы Райн Лаане сказал, что больничная касса ждет от руководства центральной больницы объяснений и четкого плана действий по предотвращению подобных ситуаций в будущем, сообщил пресс-секретарь больничной кассы. «В отношении коррупции должна действовать нулевая толерантность», - сказал Лаане.

Больничная касса заверила, что при необходимости будет всесторонне сотрудничать с полицией и что она рассчитывает, что следствие выяснит масштаб преступления.

В среду больничная касса возбудила процедуру дополнительного договорного надзора. «Мы прежде всего хотим убедиться в том, что ни один пациент не находился в худшем положении и не остался без необходимого лечения. Если выяснится, что в результате действий глав медицинского учреждения нуждавшиеся в лечении люди подвергались несправедливому обращению, а средства медицинской страховки использовались нецелесообразно, больница должна будет полностью компенсировать ущерб», - сообщил пресс-секретарь больничной кассы.