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Таллинн выделит 2000 евро на похороны Хели Ляэтс

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

2000 евро намерена выделить из своего резерва мэрия Таллинна на покрытие расходов, связанных с похоронами эстонской певицы Хели Ляэтс. 

Соответствующий вопрос горуправа обсудит на своем заседании в среду, 21 февраля, передает rus.err.ee.

Хели Ляэтс родилась 24 июня 1932 года на Сааремаа, в 1960 году окончила Таллиннскую государственную консерваторию, класс Тийта Куузика, став первой эстонской певицей с квалификацией эстрадно-камерной вокалистки. В 1957-1961 годах была солисткой оркестра Эстонского радио, в 1961-1987 годах — солисткой Эстонской государственной филармонии.

В 1976 году удостоена звания народной артистки Эстонской ССР, в 2004 удостоена ордена Белой звезды и премии Фонд народной культуры Эстонии за дело всей жизни.

В репертуаре Ляэтс были в том числе романсы и песни народов бывшего СССР. Она пела и на русском языке.

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