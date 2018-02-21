Таллинн выделит 2000 евро на похороны Хели Ляэтс

Соответствующий вопрос горуправа обсудит на своем заседании в среду, 21 февраля, передает rus.err.ee.

Хели Ляэтс родилась 24 июня 1932 года на Сааремаа, в 1960 году окончила Таллиннскую государственную консерваторию, класс Тийта Куузика, став первой эстонской певицей с квалификацией эстрадно-камерной вокалистки. В 1957-1961 годах была солисткой оркестра Эстонского радио, в 1961-1987 годах — солисткой Эстонской государственной филармонии.

В 1976 году удостоена звания народной артистки Эстонской ССР, в 2004 удостоена ордена Белой звезды и премии Фонд народной культуры Эстонии за дело всей жизни.