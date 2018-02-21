Мучителям щенков пока удается избегать наказания

Полиция начала уголовное производство на основани статьи Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает жестокое обращение с животными. Вскоре были задержаны Хейки Юбнер и Халлир Креэк. Вируская окружная прокуратура отправила мужчин под суд. Согласно обвинению, Юбнер и Креэк поместили щенков в маленький ящик, что стало причиной физических повреждений у животных и привело к смерти, передает Virumaa Teataja.

Судья пояснил, что взял время для ознакомления с уголовным делом и у него возникли сомнения по поводу обвинения. По словам судьи, Закон о защите животных предусматривает непозволительные действия в отношении животных. Судья ссылается на обстоятельство, что непозволительные действия становятся преступлением, если они были совершенны особо жестоким способом. По словам Куллеркуппа, в обвинении не указано, что в конкретном случае является жестоким способом.