ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию
21 февраля 2018 г., 9:58
На железнодорожной станции Ивангород сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили контрабандные сигареты, которые должны были отправиться в Эстонию, сообщает портал «47 новостей» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
26 коробок, упакованных в черный полиэтилен, были обнаружены при осмотре грузового локомотива и железнодорожного состава, следовавшего в Эстонскую Республику. Сигареты были тщательно спрятаны в технологических полостях локомотива.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что в картонных коробках находятся табачные изделия различных марок в количестве 640 блоков (6400 пачек).