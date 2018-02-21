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  • ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию

ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию

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ФСБ

ФОТО: Scanpix

На железнодорожной станции Ивангород сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили контрабандные сигареты, которые должны были отправиться в Эстонию, сообщает портал «47 новостей»  со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

26 коробок, упакованных в черный полиэтилен, были обнаружены при осмотре грузового локомотива и железнодорожного состава, следовавшего в Эстонскую Республику. Сигареты были тщательно спрятаны в технологических полостях локомотива.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что в картонных коробках находятся табачные изделия различных марок в количестве 640 блоков (6400 пачек).

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