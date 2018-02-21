«Ричард III»: это банальное, банальное, банальное зло

Карты в штабе не меняются никогда

При таком раскладе прочие действующие лица почти все выходят статистами, что для актеров, увы, скорее минус, чем плюс: если волей режиссера твой образ лишен нюансировки, он ее лишен, и точка. В основном это касается мужчин – за исключением, пожалуй, только Дмитрия Кордаса, играющего второго брата-тюфяка, несчастного герцога Кларенса, зарезанного убийцами по наущению Ричарда в Тауэре; в спектакле это происходит еще и на тюремной параше (видимо, дань «Игре престолов» – там Ланнистера-старшего застреливают на толчке). Кордас играет брата-близнеца Ричарда, то есть тоже банальное, но не зло. Однако и не добро (оно банальным не бывает). Скорее Кларенс – пустота: слабая, безвольная, пусть и философствующая; ровно то, что потребно Ричарду, дабы впервые перешагнуть через моральный закон внутри нас – и во благовременье дойти до убийства своих малолетних племянников.

Остальные герои-мужчины вышли почти почти на одно лицо (не считая эпизодической роли архиепископа в балетной пачке, изображенного Ильей Нартовым, который в основном играет лорда Хестингса). Другая история с актрисами. Маргарита, проклинающая причастных к смерти ее супруга и затем богиней мести (или смерти) являющаяся при всякой кровавой расправе, получилась у Натальи Дымченко жуткой до дрожи, в том числе благодаря потусторонней пластике. Королева Елизавета (Алина Кармазина) проходит путь от пьяницы и нимфоманки до обездоленной, потерявшей мужа, детей и смысл жизни женщины; вместе с ней по этой страшной дороге идет и мать короля Эдуарда, герцогиня Йоркская (Лидия Головатая). Не менее убедительно, но совсем по-иному меняется леди Анна (Карин Ламсон), показывающая мастер-класс переобувания на лету: еще скорбя по мужу, она уже поддается чарам, если можно так сказать, Ричарда.

В целом все, кроме Ричарда, здесь и правда статисты, детали конструктора «Доберись до власти». Яак Принтс, актер приглашенный, справляется с главной ролью на русской сцене блестяще: можно представить, каких сил и какого самоконтроля требуют длинные монологи на архаичном русском, да еще и почти без акцента. Банальность зла Принтс изображает небанально талантливо. Во втором акте он из брючек и рубашечки переодевается в военную форму, в чем можно усмотреть влияние знаменитого фильма «Ричард III» с Иэном Маккелленом. Но, может, все проще: король в рубашке стал бы особенным, а король в мундире... что может быть банальнее, чем заурядный военный диктатор на троне?

...И вот где-то в середине второго акта, когда тебе кажется, что режиссерский замысел понятен и можно спать спокойно, начинается самое интересное. Число трупов растет, но лица их – возвращаются. Дмитрий Косяков, побыв королем Эдуардом, становится одним из его сыновей, тоже Эдуардом, а потом герцогом Норфолком. Дмитрий Кордас отмучался в качестве герцога Кларенса, а потом в качестве принца-малолетки Ричарда, – но вот он уже и сэр Ричард Ретклиф. Карин Ламсон погибает леди Анной, но оживает дочерью королевы Елизаветы. А самый ужас ждет в финале: Ричарда III убьют, воцарится граф Ричмонд... и мы увидим, что банальное зло ко всему прочему еще и непобедимо.