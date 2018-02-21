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Миксер отметил годовщину республики с дислоцированными в Ливане эстонскими военными

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Министр иностранных дел Свен Миксер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Глава МИД Свен Миксер встретился на юге Ливана с участвующими в миротворческой миссии UNIFIL эстонскими военнослужащими и отметил вместе с ними столетие эстонского государства.

«Я в своей жизни в самых разных качествах посещал разные зоны миссий, в том числе Афганистан, Мали, Ирак, но одно не менялось — не изменилось и здесь, в Ливане — о вкладе Сил обороны Эстонии всегда говорят в превосходной степени, - передал МИД слова Миксера. - Хотя из-за наших небольших размеров мы не можем быть первыми в численном отношении, профессионализм наших военнослужащих никогда не остается без внимания и похвалы». Миксер поблагодарил эстонских военнослужащих за их выдающийся вклад в миссию UNIFIL.

Министр также подчеркнул важность полученного в ходе миротворческих миссий опыта. «В наше время безопасность становится все более неделимой — даже то, что происходит вдали от нас, напрямую влияет на нашу безопасность. Опыт, который мы получаем благодаря вам в краях, которые, возможно, являются для нашей страны немного чужими и нетрадиционными, является осязаемым вкладом в безопасность нашей страны, - сказал Миксер. - В юбилейную неделю Эстонии уместно вспомнить, что важную роль в создании и укреплении эстонского государства сыграли как вооруженные силы, так и дипломатические усилия. Так обстоят дела и сейчас, так будет и в дальнейшем».

В честь столетия Эстонии Миксер передал военнослужащим подарки от МИД.

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