Эксперты: серийный убийца Сеппянен вменяем и крайне опасен

По результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в соответствии с постановлением Надворного суда Восточной Финляндии, приговоренный за два убийства и пять покушений на убийство Пекка Сеппянен признан вменяемым.
Согласно заключению экспертов Ведомства здравоохранения и социального развития, Сеппянен крайне опасен для жизни и здоровья других людей, передает Yle.
Надворный суд Восточной Финляндии вынесет свой приговор по делу 27 февраля.
Суд оставил Сеппянена под стражей. Он будет отправлен в тюрьму Йоэнсуу. Сам Сеппянен потребовал отпустить его на свободу.
Уездный суд Северной Карелии в январе 2017 года приговорил Пекку Сеппянена к 14,5 годам лишения свободы за два непредумышленных убийства и три покушения на убийство, нарушение алкогольного законодательства, сутенерство и нанесение телесных повреждений.
Преступления были совершены с 2007 по 2014 год на озере Вииниярви, на берегу которого находится дача Сеппянена. По версии обвинения, Сеппянен неоднократно вывозил на воду своих пьяных жертв, после чего намеренно переворачивал лодку, а сам плыл к берегу.