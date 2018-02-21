Эксперты: серийный убийца Сеппянен вменяем и крайне опасен

Согласно заключению экспертов Ведомства здравоохранения и социального развития, Сеппянен крайне опасен для жизни и здоровья других людей, передает Yle.

Надворный суд Восточной Финляндии вынесет свой приговор по делу 27 февраля.

Суд оставил Сеппянена под стражей. Он будет отправлен в тюрьму Йоэнсуу. Сам Сеппянен потребовал отпустить его на свободу.

Уездный суд Северной Карелии в январе 2017 года приговорил Пекку Сеппянена к 14,5 годам лишения свободы за два непредумышленных убийства и три покушения на убийство, нарушение алкогольного законодательства, сутенерство и нанесение телесных повреждений.