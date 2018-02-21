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Пьяного россиянина развернули на въезде в Финляндию

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Водителю, который ехал из Карелии в Финляндию, пересечь границу помешали промилле в крови, передает fontanka.fi.

На пункте пропуска "Вартиус" 20 февраля за рулём автомобиля на въезде в Финляндию попался гражданин России, сообщает Погранохрана Финляндии.

Тест на алкоголь показал, что допустимый объём алкоголя в крови превышен почти вдвое - 0,41 мг/л при лимите в 0,22 мг/л.

Водитель получил запрет на вождение и был отправлен обратно в Россию.

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