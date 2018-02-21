Пьяного россиянина развернули на въезде в Финляндию
21 февраля 2018 г., 10:58
Водителю, который ехал из Карелии в Финляндию, пересечь границу помешали промилле в крови, передает fontanka.fi.
На пункте пропуска "Вартиус" 20 февраля за рулём автомобиля на въезде в Финляндию попался гражданин России, сообщает Погранохрана Финляндии.
Тест на алкоголь показал, что допустимый объём алкоголя в крови превышен почти вдвое - 0,41 мг/л при лимите в 0,22 мг/л.
Водитель получил запрет на вождение и был отправлен обратно в Россию.