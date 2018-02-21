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  • Бывший машинист: всего одна деталь помогла бы избежать тяжелого ДТП на переезде

Бывший машинист: всего одна деталь помогла бы избежать тяжелого ДТП на переезде

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ФОТО: Martin Ilustrumm

Светофор помог бы избежать вчерашнего ДТП на железнодорожном переезде Кульна, сказал в передаче «Ringvaade» проработавший 30 лет машинистом Неэме Сихв.

Поскольку рядом с местом происшествия была остановка, в момент столкновения скорость поезда могла быть 40-50 км/ч, считает бывший машинист Сихв.

Если автомобиль приближался к переезду на большой скорости, по оценке Сихва, у машиниста было всего четыре или пять секунд, чтобы отреагировать.

Он добавил, что после ДТП на переезде Раазику говорили, что светофоры установят на большинстве переездов, хотя на переездах Кульна и Васалемма их до сих пор нет.

«Это могло быть одной из причин, почему произошла эта авария», - считает Сихв.

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