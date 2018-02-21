Бывший машинист: всего одна деталь помогла бы избежать тяжелого ДТП на переезде
21 февраля 2018 г., 11:09
Светофор помог бы избежать вчерашнего ДТП на железнодорожном переезде Кульна, сказал в передаче «Ringvaade» проработавший 30 лет машинистом Неэме Сихв.
Поскольку рядом с местом происшествия была остановка, в момент столкновения скорость поезда могла быть 40-50 км/ч, считает бывший машинист Сихв.
Если автомобиль приближался к переезду на большой скорости, по оценке Сихва, у машиниста было всего четыре или пять секунд, чтобы отреагировать.
Он добавил, что после ДТП на переезде Раазику говорили, что светофоры установят на большинстве переездов, хотя на переездах Кульна и Васалемма их до сих пор нет.
«Это могло быть одной из причин, почему произошла эта авария», - считает Сихв.