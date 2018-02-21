В Латвии лечение марихуаной привело больного на скамью подсудимых

В суд обвиняемый Павел Лещенко явился, опираясь на костыли. Молодой мужчина испытывает трудности с перемещением. В суде он рассказал, что проблемы с ходьбой него начались еще в средней школе, со временем боли в ногах только усилились.

Врач объяснил, что у Павла редкое заболевание, связанное с деформацией скелета.

Он всю жизнь должен заниматься физической активностью, в противном случае ему грозит инвалидность. Павел испытывает постоянные боли в коленях и поясе, по своей комнате может перемещаться, лишь опираясь руками о стену.

«Не знал, что делать, был удручен. Потом в Интернете я вычитал, что марихуана помогает уменьшить боли, поэтому и решил попробовать наркотики. Марихуана действительно уменьшала боли, и психологически я стал спокойнее. Наркотики помогали не думать о том, что я болен и с этим придется жить. Но постепенно я увлекся наркотиками, употреблял все больше и чаще. Понял, что стал зависимым», – рассказал он в суде.

Мужчина выращивал марихуана в своей комнате. По настойчивой просьбе знакомых несколько раз он продавал марихуану им (у него найдены 45,5 грамма невысушенной марихуаны), от употребления наркотиков он отказался:

«Понял, что это не лучший путь, чтобы лечиться. К тому же врач дал надежду, что моя ситуация не такая плохая, что состояние здоровья можно улучшить. Врач выписал новое лекарство, которое уменьшает воспаление».

Павел рассказал, что отказался от наркотиков и обратился к учебе, чтобы получить высшее профессиональное образование первого уровня. Благодаря хорошей успеваемости, он учится в бюджетной группе. Прежде он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Прокурор просила суд изменить обвинение, так как не получено доказательств тому, что Павел выращивал наркотики в целях реализации.