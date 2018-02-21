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На рынке топлива Эстонии сменится лидер

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Бизнесмены Хейти и Марти Хяэл (на первом плане).

ФОТО: Mihkel Maripuu

Департамент конкуренции после длительных размышлений дал добро на сделку, которая изменит распределение сил на рынке топлива в Эстонии.

Департамент дал добро, чтобы сеть заправок Alexela, большая часть акций которой принадлежит Марти и Хейти Хяэл, а меньшая – Олегу Осиновскому, приобрела фактически всю есть заправок Euro Oil. Alexela станет лидером и по количеству заправок в Эстонии, передает Äripäev.

Правда, существует одно но: Департамент конкуренции разрешит провести сделку только в том случае, если Alexela перепродаст две заправки Euro Oil. Отказаться следует от расположенной в Харьюмаа заправки Элламаа и находящейся в Вильяндимаа заправки Каркси, к которым, например, также стремительно расширяющийся на рынке топлива Olerex не испытывается интереса.

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