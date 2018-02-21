Вопрос читателя: почему на яйцах больше не указывают срок годности?

«Когда-то перед отправкой в магазин на куриные яйца ставили печать со сроком годности. Почему этого больше не делают? Для более экономного использования продуктов это было бы необходимо», - пишет читатель Tarbija24.
Отвечает исполнительный директор Eggo Владимир Сапожников:
Согласно законодательству ЕС, на яйцах есть штамп, на котором указан способ содержания кур, страна происхождения и номер фермы, где были снесены яйца.
На упаковке указан номер упаковочной станции и число «лучше до». Яйца лучше всего использовать в течение 28 дней после того, как они были снесены.
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