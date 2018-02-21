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  • Вопрос читателя: почему на яйцах больше не указывают срок годности?

Вопрос читателя: почему на яйцах больше не указывают срок годности?

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Куриные яйца.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

«Когда-то перед отправкой в магазин на куриные яйца ставили печать со сроком годности. Почему этого больше не делают? Для более экономного использования продуктов это было бы необходимо», - пишет читатель Tarbija24.

Отвечает исполнительный директор Eggo Владимир Сапожников:

Согласно законодательству ЕС, на яйцах есть штамп, на котором указан способ содержания кур, страна происхождения и номер фермы, где были снесены яйца.

На упаковке указан номер упаковочной станции и число «лучше до». Яйца лучше всего использовать в течение 28 дней после того, как они были снесены.

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