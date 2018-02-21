Реконструкция: смотрите, как пьяный водитель на грузовике протаранил поезд
21 февраля 2018 г., 11:39
Postimees подготовил реконструкцию произошедшего вчера на переезде Кульна ДТП, в котором пострадали девять человек.
ДТП произошло около 8.30, когда 49-летний водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения не заметил приближающийся к переезду поезд и врезался в него.
В результате столкновения два первых вагона сошли с рельсов, всего в ДТП пострадали девять человек. Восемь поступивших в больницу людей были вчера вечером отправлены домой, а водитель грузовика до сих пор находится под наблюдением врачей.