В Министерстве образования рассказали, что поможет найти работу и получать высокую зарплату

В ходе анализа «Роль владения иностранными языками на рынке труда» оценивалось влияние владения иностранных языков на зарплату с учетом разных дополнительных факторов: образование, возраст, пол, родной язык, сфера деятельности, должность, размер предприятия и место жительства, сообщило министерство.

Согласно результатам исследования, для жителей Эстонии важнее всего владеть английским и финским языком, учитывая возможность работать заграницей (преимущественно в Финляндии). Владение финским языком является фактором, увеличивающим размер зарплаты в определенных областях деятельности, например в сфере гостеприимства и оптовой и розничной торговле.

Высоко ценится на рынке труда владение английским языком — это умение окупается в большинстве сфер деятельности. Больше всего пользы владение английским языком приносит руководителям, специалистам высшей категории и чиновникам, что касается сфер деятельности, то больше всего английский язык востребован в сфере гостеприимства, отрасли связи и инфотехнологий и деятельности, связанной с недвижимостью. Для успеха на международном рынке труда требуется свободное владение английским языком, однако на рынке труда в Эстонии владеющий английским свободно не имеет большого преимущества перед теми, кто владеет английским на среднем уровне.

Шансы на успех на рынке труда повышает также владение русским языком. Человек, владеющий русским, имеет больше возможностей для того, чтобы найти работу, однако на размере заработной платы владение русским языком сказывается только в сферах обслуживания и торговли.

Прибавка к зарплате, обусловленная владением несколькими иностранными языками, больше среди населения, чьим родным языком не является эстонский. При этом владение иностранными языками среди жителей страны с русским и другим родным языком значительно хуже, чем среди жителей, чьим родным языком является эстонский.

По словам руководителя языкового отдела министерства Пирет Кяртнер, анализ подтверждает, что многоязычие является достоинством. «Мы уделяем внимание необходимости владения иностранными языками и в новой, составляемой сейчас программе развития в области языков. Мы хотим разнообразить изучение иностранных языков, как с точки зрения выбора языков, которым можно научиться, так и с точки зрения роста в Эстонии числа людей, владеющих несколькими иностранными языками», - сказала Кяртнер.

Вопросы о владении иностранными языками и оценке своего уровня владения языком были заданы в рамках исследования навыков взрослых PIAAC. Среди трудоспособного населения Эстонии больше всего — 81 процент — тех, кто владеет эстонским языком на каком-либо уровне. Английским языком как минимум на среднем уровне владеет каждый второй, то есть 51 процент жителей Эстонии. Финским языком владеют 16 процентов, немецким — 10 процентов населения.