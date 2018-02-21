Катающиеся на санках мужчина с ребенком попали в беду

«В 13.25 во вторник поступило сообщение, что вблизи Кейла-Йоа мужчина и трехлетний ребенок катались на санках, оказались на так называемом речном плато и не могут сами выбраться оттуда. Поскольку берег был скользким, а на реке не было льда, ситуация была опасной. К счастью, ничего страшного не произошло, спасатели помогли людям подняться на берег, никто не пострадал и не промок», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра спасательного департамента.

«Упасть в такую погоду в воду, особенно с ребенком, совсем не приятно», - отметил пресс-секретарь.

Спасательный департамент призывает всех к осторожности во время занятий спортом.