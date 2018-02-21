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  • Катающиеся на санках мужчина с ребенком попали в беду

Катающиеся на санках мужчина с ребенком попали в беду

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ФОТО: Liis Treimann

Сотрудники Спасательного департамента во вторник оказали помощь в Кейла-Йоа мужчине и маленькому ребенку, которые съехали на санках по берегу реки и не могли вернуться наверх.

«В 13.25 во вторник поступило сообщение, что вблизи Кейла-Йоа мужчина и трехлетний ребенок катались на санках, оказались на так называемом речном плато и не могут сами выбраться оттуда. Поскольку берег был скользким, а на реке не было льда, ситуация была опасной. К счастью, ничего страшного не произошло, спасатели помогли людям подняться на берег, никто не пострадал и не промок», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра спасательного департамента.

«Упасть в такую погоду в воду, особенно с ребенком, совсем не приятно», - отметил пресс-секретарь.

Спасательный департамент призывает всех к осторожности во время занятий спортом.

«Взрослый должен оценивать безопасность места, где ребенок радуется зиме. Безусловно небезопасно кататься на санках или лыжах на скользком речном берегу или вблизи дороги. На самом деле, для спуска стоит также выбрать склон без деревьев или столбов. Дети обладают поразительной способностью во время спуска по склону холма найти единственные в парке дерево или столб и врезаться в них», - отметил пресс-секретарь.

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