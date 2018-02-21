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  • Фото: бывший Дом творчества писателей в Эльва приобрел статус памятника культуры

Фото: бывший Дом творчества писателей в Эльва приобрел статус памятника культуры

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ФОТО: Министерство культуры

Министр культуры Индрек Саар объявил виллу Аллику в Эльва памятником культуры. Построенный в начале 1930-х годов в югенд-стиле деревянный дом в советское время работал как Дом творчества писателей.  

Вилла Аллику - самый известный архитектурный объект в дачном районе Пеэду, олицетворяющий изменения в дачной летней архитектуре начала ХХ века. Ансамбль в югенд-стиле состоит из полностью сохранившегося главного здания, дома для прислуги, погреба и озелененного земельного участка.   

ФОТО: Министерство культуры

По словам Лийны Янес, советника по вопросам охраны памятников Министерства культуры, здание и его интерьеры имеют очень высокую архитектурную и историческую ценность. «Помимо архитектурной ценности, этот дом также имеет большое историко-культурное значение, поскольку в советское время многие известные деятели культуры жили, отдыхали и работали в этом здании», - сказала Янес.

ФОТО: Министерство культуры

Деревянную виллу в югенд-стиле построил банкир Оскар Аллик в конце 1920-х или в начале 1930-х годов. В 1950-е годы здесь обосновались писатели: вилла стала местом их отдыха в Южной Эстонии. Здесь, в Пеэду, проводили время многие знаменитые деятели культуры. Например, в Доме творчества жили и работали Kерсти  Мерилаас, Аугуст Санг, Пауль-Ээрик Руммо, Пауль Вийдинг, Калью Кангур, Эрни Хийр, Пеэтер Олеск, Борис Кабур, Астрид Рейнла и другие. Его часто посещали также Юхан Смуул, Хардо Руннель, Айн Каалеп, Карл Муру, Дебора Вааранди, Яан Кросс, Ааду Хинт и многие другие писатели.

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