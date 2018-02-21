Фото: бывший Дом творчества писателей в Эльва приобрел статус памятника культуры

Вилла Аллику - самый известный архитектурный объект в дачном районе Пеэду, олицетворяющий изменения в дачной летней архитектуре начала ХХ века. Ансамбль в югенд-стиле состоит из полностью сохранившегося главного здания, дома для прислуги, погреба и озелененного земельного участка.

ФОТО: Министерство культуры

По словам Лийны Янес, советника по вопросам охраны памятников Министерства культуры, здание и его интерьеры имеют очень высокую архитектурную и историческую ценность. «Помимо архитектурной ценности, этот дом также имеет большое историко-культурное значение, поскольку в советское время многие известные деятели культуры жили, отдыхали и работали в этом здании», - сказала Янес.

ФОТО: Министерство культуры