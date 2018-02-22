Эстония – это болото, Певческий праздник и лес!

Всякий раз, когда EAS опять начинает искать торговую марку Эстонии, на него обрушивается буря негодования. Мы не довольны ни зеленым блюющим ежиком, ни приветствием, выполненным в стиле семидесятых. Более того, нас исключительно раздражает стоимость этих поисков. Но хорошие вещи не обязательно должны много стоить: редакция Postimees совершенно бесплатно выбрала сто вещей, явлений и лиц, которые, по мнению журналистов, больше всего ассоциируются с Эстонией, и предложила читателям за них проголосовать.

Тысячи читателей общими усилиями выдали несколько неожиданный ответ: болото. Этот своеобразный пейзаж, по мнению эстонских читателей, - символ Эстонии №1, а по мнению русскоязычных - №3. Для эстонцев на втором месте оказался Певческий праздник, на третьем – лес. И это не удивительно. Русские читатели в качестве первого предпочтения назвали море, а вторым для них оказался Старый Таллинн.

Жители Эстонии могут считать себя поклонниками культуры и спорта: первой символической личностью в этом своеобразном рейтинге оказался композитор Арво Пярт, а у русскоязычных – шахматист Пауль Керес. Интересно, что президент Леннарт Мери вошел в десятку и у тех, и у других: видимо, уважение к государственности среди читателей Postimees достаточно глубоко. Вдобавок русские считают символом Эстонии ликер Vana Tallinn, а эстонцы – ржаной хлеб.

Особенно радует еще один факт: желчь и злость накануне великого дня рождения покинули нас, и известных, но смешных тупиц в качестве символа можно обнаружить лишь в конце таблицы.