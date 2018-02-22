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Эстония – это болото, Певческий праздник и лес!

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ФОТО: Lugeja foto

Столетие государственности – самое подходящее время взглянуть на себя в зеркало. Postimees выяснил, с кем и чем жители Эстонии ее ассоциируют.

Всякий раз, когда EAS опять начинает искать торговую марку Эстонии, на него обрушивается буря негодования. Мы не довольны ни зеленым блюющим ежиком, ни приветствием, выполненным в стиле семидесятых. Более того, нас исключительно раздражает стоимость этих поисков. Но хорошие вещи не обязательно должны много стоить: редакция Postimees совершенно бесплатно выбрала сто вещей, явлений и лиц, которые, по мнению журналистов, больше всего ассоциируются с Эстонией, и предложила читателям за них проголосовать.

Тысячи читателей общими усилиями выдали несколько неожиданный ответ: болото. Этот своеобразный пейзаж, по мнению эстонских читателей, - символ Эстонии №1, а по мнению русскоязычных - №3. Для эстонцев на втором месте оказался Певческий праздник, на третьем – лес. И это не удивительно. Русские читатели в качестве первого предпочтения назвали море, а вторым для них оказался Старый Таллинн.

Жители Эстонии могут считать себя поклонниками культуры и спорта: первой символической личностью в этом своеобразном рейтинге оказался композитор Арво Пярт, а у русскоязычных – шахматист Пауль Керес. Интересно, что президент Леннарт Мери вошел в десятку и у тех, и у других: видимо, уважение к государственности среди читателей Postimees достаточно глубоко. Вдобавок русские считают символом Эстонии ликер Vana Tallinn, а эстонцы – ржаной хлеб.

Особенно радует еще один факт: желчь и злость накануне великого дня рождения покинули нас, и известных, но смешных тупиц в качестве символа можно обнаружить лишь в конце таблицы.

Эстонские читатели

1. Болото 3098

2. Певческое поле 2817

3. Лес 2659

4. Композитор Арво Пярт 2649

5. Сине-черно-белый 1937

6. Черный хлеб 1734

7. Президент Леннарт Мери 1723

8. Эстонский язык 1209

9. Старый Таллинн 1003

10. Море 991

11. Василек 949

12. Тартуский университет 927

13. Заповедник Соомаа 914

14. Острова 758

15. Ласточка 731

16. Э-государство 691

17. Национальный костюм 679

18. Шахматист Пауль Керес 663

19. “Правда и справедливость” 644

20. Баня по-черному 605

21. Актриса Ита Эвер 574

22. “Весна” Оскара Лутса 555

23. Килька пряного посола 521

24. Холмистая местность 516

25. Кама 503

26. Умные школьники (PISA) 493

27. “Моя Эстония – моя любовь” 480

28. Костер на Иванову ночь 476

29. Певец Иво Линна 475

30.–31. Шоколад “Калев” 472

30.–31. Хоровая песня 472

32. Калевипоэг 460

33. Земляника 445

34. Лисички 430

35. Рига (строение) 423

36. Эстонская крона 420

37. Плитняк 410

38. Каменистый обрыв 404

39. Ликер Vana Tallinn 396

40. Борец Кристьян Палусалу 390

41. Лошадь породы тори 387

42. Эстонская гончая 378

43. Кровяная колбаса 369

44. Борец Георг Лурих 351

45. Домашнее варенье 350

46. Лесные братья 349

47. Театр “Эстония” 346

48. Холодец 344

49. Skype 341

50. «Будем здоровы!» 322

51. Кратер Каали 320

52. Еж 313

53.–54. Писатель Андрус Кивиряхк 309

53.–54. Эмайыги 309

55. Гимн 304

56. Эстонский национальный музей 303

57. Вышивка Муху 302

58. Волк 291

59. Чудское озеро 283

60. Стройная блондинка с голубыми глазами 278

61. Валун 264

62. Мунамяги 262

63. Фотографии Йоханнеса Пяэсуке 258

64.–65. Фильм “Последняя реликвия” 254

64.–65. Фильм “Вот мы здесь” 254

66. Квашеная капуста 249

67. Аисты 233

68. Герб 229

69.–70. Каменная ограда 226

69.–70. Картофель 226

71. Салака 221

72. Президент Константин Пятс 215

73. Муфта, Полботинка и Моховая борода 214

74. Лотте 208

75. Морошка 204

76. Пещеры Пиуза 193

77. Сбор картофеля 183

78. «Гуменщик» 167

79. Домашнее пиво 159

80. Длинный Германн 154

81.–82. Сланец 152

81.–82. Стадо коров 152

83. Депортация 151

84. Лыжи 148

85. Тартуский марафон 147

86. Десятиборец Эрки Нооль 143

87. Ветряк 136

88. Языковед Пауль Аристе 132

89. Модель Кармен Кассь 123

90. Свинина 116

91.–92. Камера Minox 115

91.–92. Старый нечистый и Хитрый Антс 115

93.–94. Тупицы 112

93.–94. Таллиннская телебашня 112

95. Водка Valge viin 110

96. Postimees 109

97. Гонщики 97

98. Церковь Олевисте 86

99. Театр NO99 81

100. Эстонская “Формула” 75

Русские читатели

1. Море 541

2. Старый Таллинн 504

3. Болото 463

4. Лес 415

5. Ликер Vana Tallinn 362

6. Шахматист Пауль Керес 346

7. Шоколад “Калев” 305

8. Президент Леннарт Мери 283

9. Композитор Арво Пярт 272

10. Сине-черно-белый 270

11. Муфта, Полботинка и Моховая борода 270

12. Чудское озеро 266

13. Певческий праздник 259

14. Килька пряного посола 257

15. Тартуский университет 255

16. Калевипоэг 243

17. Василек 226

18. Эстонская крона 208

19. “Весна” Оскара Лутса 200

20. Ласточка 195

21. Кровяные колбаски 190

22. Э-государство 188

23. Плитняк 187

24. Острова 178

25. Костер на Иванову ночь 165

26. Валун 156

27. Фильм “Последняя реликвия” 140

28. Эстонский язык 139

29. Skype 138

30. Черный хлеб 136

31. Сланец 128

32.–33. Театр “Эстония” 123

32.–33. Длинный Герман 123

34.–35. Лисички 121

34.–35. Таллиннская телебашня 121

36. Герб 116

37. Аисты 115

38. Константин Пятс 112

39. Кама 110

40. Национальный костюм 105

41. Георг Лурих 100

42. Эмайыги 103

43. Салака 92

44. Актриса Ита Эвер 82

45. Postimees 79

46.–47. Певец Иво Линна 77

46.–47. Церковь Олевисте 77

48. Ветряк 76

49. Каменистый обрыв 69

50. Лыжи 68

51. Вышивка Муху 66

52. Квашеная капуста 64

53. Соомаа 59

54. Мунамяги 57

55. Десятиборец Эрки Нооль 55

56. Кратер Каали 53

57. Хоровая песня 52

58. Эстонская гончая 49

59. Каменная ограда 47

60. Лесные братья 46

61. Земляника 45

62.–63. Стройная блондинка с голубыми глазами 44

62.–63. Гимн 44

64. Лотте 41

65. Морошка 37

66. Домашнее пиво 35

67. Еж 34

68. Модель Кармен Кассь 34

69.–71. Свинина 33

69.–71. Картофель 33

69.–71. Умные школьники (PISA) 33

72. Борец Кристьян Палусалу 32

73.–75. «Правда и справедливость» 31

73.–75. Стадо коров 31

73.–75. Холмистый пейзаж 31

76. «Моя Эстония – моя любовь» 30

77.–79. Депортация 29

77.–79. Рига (строение) 29

77.–79. Домашнее варенье 29

80. Пещеры Пиуза 28

81.–84. Эстонская “Формула” 26

81.–84. Писатель Андрус Кивиряхк 26

81.–84. Холодец 26

81.–84. Волк 26

85. «Будем здоровы!» 25

86. Тартуский марафон 22

87. Баня по-черному 21

88. Фотографии Йоханнеса Пяэсуке20

89. Эстонский национальный музей 19

90.–91. Языковед Пауль АристеPaul 18

90.–91. Водка Valge viin 18

92. Сбор картофеля 16

93.–95. Камера Minox 14

93.–95. Гонщики 14

93.–95. Лошадь породы Тори 14

96. Старый нечистый и Хитрый Антс 13

97.–98. NO99 11

97.–98. Фильм “Вот мы здесь” 11

99. «Гуменщик» 9

100. Тупицы 4

 

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