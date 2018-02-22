Эстония – это болото, Певческий праздник и лес!

Столетие государственности – самое подходящее время взглянуть на себя в зеркало. Postimees выяснил, с кем и чем жители Эстонии ее ассоциируют.
Всякий раз, когда EAS опять начинает искать торговую марку Эстонии, на него обрушивается буря негодования. Мы не довольны ни зеленым блюющим ежиком, ни приветствием, выполненным в стиле семидесятых. Более того, нас исключительно раздражает стоимость этих поисков. Но хорошие вещи не обязательно должны много стоить: редакция Postimees совершенно бесплатно выбрала сто вещей, явлений и лиц, которые, по мнению журналистов, больше всего ассоциируются с Эстонией, и предложила читателям за них проголосовать.
Тысячи читателей общими усилиями выдали несколько неожиданный ответ: болото. Этот своеобразный пейзаж, по мнению эстонских читателей, - символ Эстонии №1, а по мнению русскоязычных - №3. Для эстонцев на втором месте оказался Певческий праздник, на третьем – лес. И это не удивительно. Русские читатели в качестве первого предпочтения назвали море, а вторым для них оказался Старый Таллинн.
Жители Эстонии могут считать себя поклонниками культуры и спорта: первой символической личностью в этом своеобразном рейтинге оказался композитор Арво Пярт, а у русскоязычных – шахматист Пауль Керес. Интересно, что президент Леннарт Мери вошел в десятку и у тех, и у других: видимо, уважение к государственности среди читателей Postimees достаточно глубоко. Вдобавок русские считают символом Эстонии ликер Vana Tallinn, а эстонцы – ржаной хлеб.
Особенно радует еще один факт: желчь и злость накануне великого дня рождения покинули нас, и известных, но смешных тупиц в качестве символа можно обнаружить лишь в конце таблицы.
Эстонские читатели
1. Болото 3098
2. Певческое поле 2817
3. Лес 2659
4. Композитор Арво Пярт 2649
5. Сине-черно-белый 1937
6. Черный хлеб 1734
7. Президент Леннарт Мери 1723
8. Эстонский язык 1209
9. Старый Таллинн 1003
10. Море 991
11. Василек 949
12. Тартуский университет 927
13. Заповедник Соомаа 914
14. Острова 758
15. Ласточка 731
16. Э-государство 691
17. Национальный костюм 679
18. Шахматист Пауль Керес 663
19. “Правда и справедливость” 644
20. Баня по-черному 605
21. Актриса Ита Эвер 574
22. “Весна” Оскара Лутса 555
23. Килька пряного посола 521
24. Холмистая местность 516
25. Кама 503
26. Умные школьники (PISA) 493
27. “Моя Эстония – моя любовь” 480
28. Костер на Иванову ночь 476
29. Певец Иво Линна 475
30.–31. Шоколад “Калев” 472
30.–31. Хоровая песня 472
32. Калевипоэг 460
33. Земляника 445
34. Лисички 430
35. Рига (строение) 423
36. Эстонская крона 420
37. Плитняк 410
38. Каменистый обрыв 404
39. Ликер Vana Tallinn 396
40. Борец Кристьян Палусалу 390
41. Лошадь породы тори 387
42. Эстонская гончая 378
43. Кровяная колбаса 369
44. Борец Георг Лурих 351
45. Домашнее варенье 350
46. Лесные братья 349
47. Театр “Эстония” 346
48. Холодец 344
49. Skype 341
50. «Будем здоровы!» 322
51. Кратер Каали 320
52. Еж 313
53.–54. Писатель Андрус Кивиряхк 309
53.–54. Эмайыги 309
55. Гимн 304
56. Эстонский национальный музей 303
57. Вышивка Муху 302
58. Волк 291
59. Чудское озеро 283
60. Стройная блондинка с голубыми глазами 278
61. Валун 264
62. Мунамяги 262
63. Фотографии Йоханнеса Пяэсуке 258
64.–65. Фильм “Последняя реликвия” 254
64.–65. Фильм “Вот мы здесь” 254
66. Квашеная капуста 249
67. Аисты 233
68. Герб 229
69.–70. Каменная ограда 226
69.–70. Картофель 226
71. Салака 221
72. Президент Константин Пятс 215
73. Муфта, Полботинка и Моховая борода 214
74. Лотте 208
75. Морошка 204
76. Пещеры Пиуза 193
77. Сбор картофеля 183
78. «Гуменщик» 167
79. Домашнее пиво 159
80. Длинный Германн 154
81.–82. Сланец 152
81.–82. Стадо коров 152
83. Депортация 151
84. Лыжи 148
85. Тартуский марафон 147
86. Десятиборец Эрки Нооль 143
87. Ветряк 136
88. Языковед Пауль Аристе 132
89. Модель Кармен Кассь 123
90. Свинина 116
91.–92. Камера Minox 115
91.–92. Старый нечистый и Хитрый Антс 115
93.–94. Тупицы 112
93.–94. Таллиннская телебашня 112
95. Водка Valge viin 110
96. Postimees 109
97. Гонщики 97
98. Церковь Олевисте 86
99. Театр NO99 81
100. Эстонская “Формула” 75
Русские читатели
1. Море 541
2. Старый Таллинн 504
3. Болото 463
4. Лес 415
5. Ликер Vana Tallinn 362
6. Шахматист Пауль Керес 346
7. Шоколад “Калев” 305
8. Президент Леннарт Мери 283
9. Композитор Арво Пярт 272
10. Сине-черно-белый 270
11. Муфта, Полботинка и Моховая борода 270
12. Чудское озеро 266
13. Певческий праздник 259
14. Килька пряного посола 257
15. Тартуский университет 255
16. Калевипоэг 243
17. Василек 226
18. Эстонская крона 208
19. “Весна” Оскара Лутса 200
20. Ласточка 195
21. Кровяные колбаски 190
22. Э-государство 188
23. Плитняк 187
24. Острова 178
25. Костер на Иванову ночь 165
26. Валун 156
27. Фильм “Последняя реликвия” 140
28. Эстонский язык 139
29. Skype 138
30. Черный хлеб 136
31. Сланец 128
32.–33. Театр “Эстония” 123
32.–33. Длинный Герман 123
34.–35. Лисички 121
34.–35. Таллиннская телебашня 121
36. Герб 116
37. Аисты 115
38. Константин Пятс 112
39. Кама 110
40. Национальный костюм 105
41. Георг Лурих 100
42. Эмайыги 103
43. Салака 92
44. Актриса Ита Эвер 82
45. Postimees 79
46.–47. Певец Иво Линна 77
46.–47. Церковь Олевисте 77
48. Ветряк 76
49. Каменистый обрыв 69
50. Лыжи 68
51. Вышивка Муху 66
52. Квашеная капуста 64
53. Соомаа 59
54. Мунамяги 57
55. Десятиборец Эрки Нооль 55
56. Кратер Каали 53
57. Хоровая песня 52
58. Эстонская гончая 49
59. Каменная ограда 47
60. Лесные братья 46
61. Земляника 45
62.–63. Стройная блондинка с голубыми глазами 44
62.–63. Гимн 44
64. Лотте 41
65. Морошка 37
66. Домашнее пиво 35
67. Еж 34
68. Модель Кармен Кассь 34
69.–71. Свинина 33
69.–71. Картофель 33
69.–71. Умные школьники (PISA) 33
72. Борец Кристьян Палусалу 32
73.–75. «Правда и справедливость» 31
73.–75. Стадо коров 31
73.–75. Холмистый пейзаж 31
76. «Моя Эстония – моя любовь» 30
77.–79. Депортация 29
77.–79. Рига (строение) 29
77.–79. Домашнее варенье 29
80. Пещеры Пиуза 28
81.–84. Эстонская “Формула” 26
81.–84. Писатель Андрус Кивиряхк 26
81.–84. Холодец 26
81.–84. Волк 26
85. «Будем здоровы!» 25
86. Тартуский марафон 22
87. Баня по-черному 21
88. Фотографии Йоханнеса Пяэсуке20
89. Эстонский национальный музей 19
90.–91. Языковед Пауль АристеPaul 18
90.–91. Водка Valge viin 18
92. Сбор картофеля 16
93.–95. Камера Minox 14
93.–95. Гонщики 14
93.–95. Лошадь породы Тори 14
96. Старый нечистый и Хитрый Антс 13
97.–98. NO99 11
97.–98. Фильм “Вот мы здесь” 11
99. «Гуменщик» 9
100. Тупицы 4