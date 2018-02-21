Олег Чубаров: мы с 2014 года требуем повысить безопасность на переездах

- И тут возникает препятствие – на реализацию проекта нужно найти деньги, но денег нет.

- Да. Поэтому прежде всег, нужно определиться с приоритетами. Что для нас важнее: RailBaltica или безопасность жителей нашей страны?

- RailBaltica – это международный проект, в котором у Эстонии есть свои обязательства.

- Да, это – международный проект, в который мы вкладываем огромные деньги. Поэтому я говорю о приоритетах. Второе – нужно искать дополнительные средства. Для этого и существуют министерства и департаменты, в которых работают люди и получают за свою работу зарплату. Это их обязанность.

- Согласитесь, Эстонию нельзя обвинить в том, что у нас совсем нет системы безопасности на железной дороге. В городах на всех переездах есть и светофоры, и шлагбаумы. За пределами города, даже на таких вот переездах третьей степени, где нет населенных пунктов и интенсивного движения по трассам, сложно не заметить, что ты приближаешься к переезду: это и дополнительная разметка, и множество знаков. То есть получается так, что для того, чтобы заставить людей соблюдать правила дорожного движения и исключить вероятность страшной аварии, нужно вводить дополнительные ограничения, устанавливать шлагбаумы, или, как в других странах, возводить поднимающиеся трамплины или целые заборы.

- Вопрос в том, что беду проще предотвратить, чем разбираться в том, кто виноват и как закрывать все те дыры, которые образуют такие происшествия. Если бы был шлагбаум, остановился бы тот водитель грузовика, который врезался вчера в поезд под Кейла? Я думаю, он бы остановился. Такое нахальство, чтобы сбить шлагбаум и поехать дальше, у нас, к счастью, не часто встречается. А теперь посмотрим на вчерашнюю аварию.

Пострадали люди, пострадала техника, для ликвидации задействованы огромные силы. Стоимость всего этого намного больше, чем установка шлагбаума и его годовое обслуживание. Отсюда и возникает вопрос: куда мы вложим эти деньги – в ликвидацию последствий аварии, в лечение людей, если их вообще можно вылечить, а не возникнет инвалидность, которая тоже потребует больших и длительных затрат? Кроме того, после аварии другие люди садятся в поезда и понимают, что они не находятся в безопасности. Или же мы вложим эти деньги в строительство преград, которые в большей степени способны предотвратить саму вероятность возникновения таких ситуаций?

- Как вы все же считаете, на той волне, которая поднялась сегодня, этот вопрос будет решен и доведен до логического конца, или все опять упрется в деньги и затихнет до следующей аварии?

- Завтра состоится собрание правления нашего профсоюза. На нем мы подготовим письмо-обращение и к правлению железной дороге, и к совету, и к министерству с требованием начать проекты и делать это прямо сейчас, поскольку бюджет следующего года будет составляться в этом году.

- Это одна сторона дела и она больше теоретическая. Практически все может упереться в деньги. Где их взять?

- Это уже работа министерства. Можно, конечно, прорыть туннель до Хельсинки, но это никак не повысит повседневную безопасность жителей страны. Я уже говорил – это вопрос приоритетов. И приоритеты должны быть поставлены так, что безопасность жителей должна оставаться вне конкуренции. Поэтому, где они найдут деньги – это их проблемы. Должна быть поставлена ясная задача, за которой должно последовать действие. И чем быстрее мы это сделаем, тем больше денег в итоге мы сэкономим. Уменьшится количество аварий, уменьшатся расходы на ликвидацию их последствий.

- Скажите честно, вы настроены оптимистически или есть опасения, что все сойдет на нет?