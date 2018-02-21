Сто дней у власти: успех или провал Центристской партии?

О Рейди-теэ договорились

В вопросе Рейди-теэ мы пришли к соглашению с критиками. Конечно, это компромисс, но в результате Таллинн получит новую удобную улицу, которая даст возможность легко выезжать из порта и в то же время отведет транспортный поток с Нарвского шоссе, которое превратится в удобную для пешеходов главную улицу. Одновременно Рейди-теэ расширит возможности для прогулок и спорта. На Рейди-теэ мы применим новые системы светофоров. Например, адаптивные светофоры, которые сами будут приспосабливаться к реальной интенсивности движения. Развивая эти направления, мы за несколько лет сделаем центр Таллинна более удобным и привлекательным.

Общественный транспорт является одним из тех вопросов, которые наиболее близки таллиннцам. Мы обещаем продолжать его развитие, тем более, что в наше распоряжение поступило исследование Таллиннского технического университета, который ставит точный диагноз, где и что следует развивать в первую очередь. Наши приоритеты - полосы для общественного транспорта и экспресс-маршруты. Я благодарен горожанам за поддержку, и это доверие правительство города должно оправдать".

Член социал-демократической партии Анастасия Коваленко ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Анастасия Коваленко: в первые сто дней у власти центристы не забыли пополнить свои карманы

"Строительство виадука Хааберсти и ремонт улицы Гонсиори – это, безусловно, масштабные проекты, которыми смогут гордиться нынешние таллиннские власти. Однако за горами стройматериала, шумом грузовиков и отбойных молотков прячутся и те дела, которыми не спешит хвастаться мэрия.

У нас есть как минимум четыре детских сада, которые нуждаются в срочном ремонте. Если бы расходы на медиа сократились хотя бы вдвое (а сейчас на них ежегодно тратится около 10 миллионов), то эти детские сады за год можно было бы отремонтировать.

Кроме того, в этом году инвестиции в общественный транспорт сократились на 86%. То, что транспорт стал в свое время бесплатным – это замечательно, однако последний анализ показал, что люди все равно не пересаживаются с автомобиля на автобус. Если бы центристская власть решилась сократить свой огромный бюрократический аппарат (на который уходит около 30 миллионов евро в год), то сэкономленные средства можно было бы направить на развитие общественного транспорта.

Жаль также, что коалиция отказалась сделать парковки возле больниц бесплатными. Аргумент центристов - мол, у нас же есть бесплатный общественный транспорт - звучит не очень убедительно.

Сократились инвестиции и в культуру, и в спорт. Особенно жалко, что центристы стали торпедировать идею об установлении памятника Довлатову, хотя перед выборами это предложение поддержали. Вместо того, чтобы приступить сразу к действиям, они говорят о создании в будущем комиссии, которая должна будет заняться этим вопросом.