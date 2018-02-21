Сто дней у власти: успех или провал Центристской партии?

Недавно исполнилось сто дней новому составу Таллиннской городской управы. Мэр Таави Аас (Центристская партия) высоко оценил работу столичной администрации. Однако политические оппоненты с ним не согласны и указывают на то, что уже в первые сто дней градоначальники не забыли пополнить свои карманы.
Таави Аас: приоритеты первых ста дней - социальная сфера и новые транспортные решения
"Нынешнему составу Таллиннской городской управы исполнилось сто дней. Политическая культура развитых стран предполагает на первые сто дней свободу от критики, чтобы новое правительство могло освоиться. Нам, к сожалению, конкуренты этого времени не дали, поскольку до парламентских выборов остался всего лишь год и конкурентная борьба усиливается.
Многим членам городской управы свободные от критики дни не понадобились. Я, вице-мэры Эха Вырк и Калле Кландорф достаточно хорошо знаем работу управы. Приличный опыт работы в самоуправлении имеют и другие, новые коллеги: Вадим Белобровцев, Андрей Новиков, Айвар Рийсалу и Тынис Мельдер, хотя в конкретной должности вице-мэра они новички. По моему мнению, они хорошо справляются с работой – так же, как и наш партнер по коалиции, лидер Зелёных Зюлейха Измайлова, участие которой помогает городской управе стать более экологичной, контактной и современной.
Сто дней – срок небольшой, но многие шаги, сделанные за это время, оставили значительный след. По-моему, очень важно, чтобы Таллинн был социально мыслящим городом и не забывал о пожилых и нуждающихся в помощи людях. Во-первых, в бюджете этого года мы выделили достаточные суммы, чтобы выплатить пожилым людям добавку к пенсии в 100 евро. Массовые выплаты начались в эти дни, накануне столетней годовщины Эстонской Республики.
Во-вторых, Таллинн начинает выплачивать похоронное пособие в размере 250 евро. Ходатайствовать об этом пособии можно в течение трех месяцев после печального события. В-третьих, в начале февраля открылись двери современного центра здоровья Мустамяэ.
Развязка транспортной проблемы в Хааберсти
Мы хорошо продвинулись в развитии городской инфраструктуры. Печально известное «бутылочное горлышко» - перекресток Хааберсти - преображается. На эти сто дней приходится окончание бетонных работ на строительстве виадука. Остается только покрыть 270-метровый виадук асфальтом, и в мае на нем будет открыто движение. Возникнет круговой перекресток со светофорами и двумя подземными переходами. Уверен, что новая развязка заметно смягчит наболевшую проблему движения в районе Хааберсти.
Если на периферии города мы стремимся расширить возможности автомобильного движения, то в центре отдаем приоритет общественному транспорту и пешеходам. Ведь давно нет парковки на площади Вабадузе, а по старому городу уже не носятся машины, и люди к этому привыкли.
Конечно, освобождение центра города от приоритета автомобилей вызывает поначалу трения, но в перспективе себя, конечно, оправдает. Это подтверждается и мировым опытом планирования городов.
Мы приступили к ремонту Гонсиори и прилегающих к ней улиц. В результате на улице Гонсиори возникнет реверсивная полоса движения – утром в направлении города, вечером в сторону Ласнамяэ. Там же возникнут две полосы для общественного транспорта. Я понимаю, что поначалу это вызовет раздражение, поскольку дорожные работы связаны с задержками и пробками, но, к сожалению, других способов обновления дорог не существует. Хочу поблагодарить всех за проявленное терпение.
О Рейди-теэ договорились
В вопросе Рейди-теэ мы пришли к соглашению с критиками. Конечно, это компромисс, но в результате Таллинн получит новую удобную улицу, которая даст возможность легко выезжать из порта и в то же время отведет транспортный поток с Нарвского шоссе, которое превратится в удобную для пешеходов главную улицу. Одновременно Рейди-теэ расширит возможности для прогулок и спорта. На Рейди-теэ мы применим новые системы светофоров. Например, адаптивные светофоры, которые сами будут приспосабливаться к реальной интенсивности движения. Развивая эти направления, мы за несколько лет сделаем центр Таллинна более удобным и привлекательным.
Общественный транспорт является одним из тех вопросов, которые наиболее близки таллиннцам. Мы обещаем продолжать его развитие, тем более, что в наше распоряжение поступило исследование Таллиннского технического университета, который ставит точный диагноз, где и что следует развивать в первую очередь. Наши приоритеты - полосы для общественного транспорта и экспресс-маршруты. Я благодарен горожанам за поддержку, и это доверие правительство города должно оправдать".
Анастасия Коваленко: в первые сто дней у власти центристы не забыли пополнить свои карманы
"Строительство виадука Хааберсти и ремонт улицы Гонсиори – это, безусловно, масштабные проекты, которыми смогут гордиться нынешние таллиннские власти. Однако за горами стройматериала, шумом грузовиков и отбойных молотков прячутся и те дела, которыми не спешит хвастаться мэрия.
У нас есть как минимум четыре детских сада, которые нуждаются в срочном ремонте. Если бы расходы на медиа сократились хотя бы вдвое (а сейчас на них ежегодно тратится около 10 миллионов), то эти детские сады за год можно было бы отремонтировать.
Кроме того, в этом году инвестиции в общественный транспорт сократились на 86%. То, что транспорт стал в свое время бесплатным – это замечательно, однако последний анализ показал, что люди все равно не пересаживаются с автомобиля на автобус. Если бы центристская власть решилась сократить свой огромный бюрократический аппарат (на который уходит около 30 миллионов евро в год), то сэкономленные средства можно было бы направить на развитие общественного транспорта.
Жаль также, что коалиция отказалась сделать парковки возле больниц бесплатными. Аргумент центристов - мол, у нас же есть бесплатный общественный транспорт - звучит не очень убедительно.
Сократились инвестиции и в культуру, и в спорт. Особенно жалко, что центристы стали торпедировать идею об установлении памятника Довлатову, хотя перед выборами это предложение поддержали. Вместо того, чтобы приступить сразу к действиям, они говорят о создании в будущем комиссии, которая должна будет заняться этим вопросом.
А вот пополнить карманы своих однопартийцев центристы в первые сто дней не забыли. Премии градоначальникам обошлись казне более чем в 66 тысяч евро. Также появился и новый вид компенсации размером в несколько тысяч евро на поддержание здоровья градоначальников".
Кристен Михал: ничего, собственно, не изменилось
Если сравнивать с тем, что было раньше, то изменений мало - собственно, ничего нового и нет: из горуправы убрали тех, кто находится под следствием, или перевели на другие места, дали с собой и премии, но на самом деле изменилось очень немногое. В то же время в Таллинне очень ждут изменений, и мощная потеря голосов центристами на выборах это продемонстрировала.
Так, во время выборов много говорилось о том, что необходимо привести в порядок детские сады и обеспечить качественное преподавание эстонского языка начиная с детского сада. Также были и по-прежнему есть ожидания современных транспортных решений. Одна из выдвинутых нами идей – проведение трамвайных путей в Хааберсти, Мустамяэ, Пирита и Ласнамяэ. Горуправа была против, и на сегодняшний день пока не предвидится никаких изменений, но кто знает, может быть, падающий рейтинг заставит их задуматься о людях.
Качественный общественный транспорт и хорошая инфраструктура позволяют сэкономить 10-25% расходов из зарплаты, которые уходят на автомобиль, - это следует и из примера других стран.
В сотрудничестве с городом и частным сектором мы хотим создать дома, предоставляющие услуги для пенсионеров. Мы призывали Центристскую партию вместе подумать над этим, сейчас мы настроены оптимистично. Надеемся, что все партии смогут сообща это реализовать. В сфере здравоохранения мы поддерживаем основание новой больницы и призываем город внести свой вклад в то, чтобы услуги семейных врачей стали более доступными и на выходных и по вечерам. Надеемся, что это тоже попадет на стол в Городскую управу.
В эстонском публичном пространстве много говорилось о приверженности города пропаганде и, например, о создании собственного банка. И в этой области никаких изменений. Миллионы евро, которые могли бы пойти на инвестиции, на семьи с детьми или на пенсионеров, тратятся на саморекламу облеченных властью. По телевизору и без городских денег достаточно качественных программ, и районный старейшина на телеэкране, на которого ты вынужден смотреть за свои же деньги, не заменит ремонт в детском саду или ремонт усыпанных выбоинами дорог ни в Ласнамяэ, ни в Пирита. Здесь вопрос даже не в районе и не в политических предпочтениях – то, как используются деньги налогоплательщиков, касается нас всех.
Чтобы закончить на позитивной ноте – скромный перевес Центристской партии – всего в один голос – на местных выборах в Таллинне привел к положительным изменениям: в городском собрании видно, что решения приходится тщательно обосновывать, и горсобрание, представляя интересы жителей города, является требовательным партнером чиновников из горуправы".