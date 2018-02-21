Картина дня: общение президента с народом, задержание таллиннских врачей и ЧП в центре Таллинна

Нарвитяне разговорили президента - Кальюлайд перешла на русский

После сегодняшней церемонии награждения президент Керсти Кальюлайд вышла на Ратушную площадь Нарвы, но не ограничилась заготовленной речью, а еще пообщалась с нарвитянами и с гостями города - буквально спустилась по парадной ратушной лестнице на землю. На хорошем русском языке Кальюлайд перекинулась парой слов с обступившими ее пенсионерками. Читать далее...

Центральная криминальная полиция задержала работников таллиннской больницы

Вчера Центральная криминальная полиция задержала заведующего клиникой по уходу Ляэне-Таллинской центральной больницы Марка Левина и руководителя сестринского ухода этой же клиники Маре Леппик, которых подозревают в неоднократном получении взятки. Читать далее...

Подробности тяжелого ДТП на переезде

Сегодня продолжается ликвидация последствий вчерашнего ДТП на переезде Кульна. Postimees ведет прямую трансляцию подъема сбитых грузовиком вагонов на рельсы. Читать далее... Бывший машинист: всего одна деталь помогла бы избежать тяжелого ДТП на переезде. Читать далее... Реконструкция: смотрите, как пьяный водитель на грузовике протаранил поезд. Читать далее... «Машинист посмотрел на нас пустым взглядом – по-видимому, он был в шоке» - читать далее...

В Эстонию идут 30-градусные морозы

По сообщению метеослужбы Эстонии, морозы крепчают, и к середине следующей недели в нашей стране ожидается пронизывающий холод. При ясном небе не исключены 30-градусные морозы. Читать далее...

Полиция заблокировала Нарвское шоссе, чтобы задержать скрывшийся с места аварии Mercedes

Сегодня вечером в центре Таллинна полицейские задержали водителя Mercedes-Benz и его пассажирку: пара попыталась скрыться с места ДТП и не подчинялась приказам остановиться. Читать далее...

ФСБ накрыла поставку контрабанды из России в Эстонию

На железнодорожной станции Ивангород сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили контрабандные сигареты, которые должны были отправиться в Эстонию. Читать далее...

Опасно! Веб-констебль рассказала о коварности тестов в Facebook

Видели ли вы, как ваши друзья в «фейсбуке» делятся своими снимками в облике кинозвезды или представителя другого пола, обработанными через nametests.com и с использованием FaceApp? На самом деле это новый коварный способ получить доступ к вашей личной информации, предупреждает веб-констебль Маарья Пунак. Читать далее...

На рынке топлива Эстонии сменится лидер

Департамент конкуренции после длительных размышлений дал добро на сделку, которая изменит распределение сил на рынке топлива в Эстонии. Читать далее...

Возмущенная читательница: в Telia отказались заменить сломанный телефон, приписав поломку, которой на момент возврата не было

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась возмущенная читательница, которая попала в неприятную ситуацию с Telia. Читать далее...

Фигурное катание на Rus.Postimees: российские фигуристки дали мастер-класс своим конкуренткам

Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева продемонстрировали отменную технику в короткой программе олимпийского турнира по фигурному катанию и покорили судей ее исполнением. Читать далее...

Нас ждет суперхоккей: Россия-Чехия