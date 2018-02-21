В США цены на недвижимость просто зашкаливают, спрос превышает предложение
21 февраля 2018 г., 18:20
Похоже, что рынок недвижимости перегрет во всем мире. Дошло до того, что в отдельных странах даже бросовая недвижимость продается по высокой цене, пишет портал Kodu.
В частности, на американском рынке недвижимости спрос значительно превышает предложение. Потенциальные покупатели вынуждены бороться даже за совсем непрестижные объекты.
В Сан-Франциско недавно заключена сделка купли-продажи дома: за 560 000 долларов (454 933 евро) счастливые покупатели стали обладателями дома площадью 100,7 квадратных метров.
Курьез заключается в том, что это - самый дешевый объект недвижимости, выставленный на продажу в Сан-Франциско и требующий серьезного капитального ремонта.