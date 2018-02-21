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  • В США цены на недвижимость просто зашкаливают, спрос превышает предложение

В США цены на недвижимость просто зашкаливают, спрос превышает предложение

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Дом в Сан-Франциско.

ФОТО: blog.sfgate.com

Похоже, что рынок недвижимости перегрет во всем мире. Дошло до того, что в отдельных странах даже бросовая недвижимость продается по высокой цене, пишет портал Kodu.

В частности, на американском рынке недвижимости спрос значительно превышает предложение. Потенциальные покупатели вынуждены бороться даже за совсем непрестижные объекты. 

В Сан-Франциско недавно заключена сделка купли-продажи дома: за 560 000 долларов (454 933 евро) счастливые покупатели стали обладателями дома площадью 100,7 квадратных метров. 

Дом в Сан-Франциско.

ФОТО: blog.sfgate.com

Курьез заключается в том, что это - самый дешевый объект недвижимости, выставленный на продажу в Сан-Франциско и требующий серьезного капитального ремонта. 

Дом в Сан-Франциско.

ФОТО: blog.sfgate.com

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