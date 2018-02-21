четверг, 22 февраля 2018 г.
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МИДы Белоруссии и Казахстана проверяют, не попали ли их граждане под удар коалиции в Сирии

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Сирийская армия.

ФОТО: Mikhail Voskresenskiy/Sputnik/Scanpix

После заявления Министерства иностранных дел РФ о том, что в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля «есть погибшие граждане России и стран СНГ», внешнеполитические ведомства других стран содружества тоже приступили к проверке этой информации, передает NEWSru.

В частности, МИД Белоруссии и белорусское посольство в Дамаске «внимательно отслеживают ситуацию» в связи с авиаударом в Сирии 7 февраля. Об этом сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает Naviny.by. «На данный момент нет никакой информации относительно нахождения граждан Белоруссии среди погибших и раненых», - отметил он.

Министерство иностранных дел Казахстана накануне также заявило, что не располагает данными, были ли среди погибших в результате недавнего военного столкновения в Сирии казахстанцы, сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, 20 февраля МИД РФ впервые признал гибель и ранения десятков россиян в Сирии, о чем уже две недели сообщают российские и западные СМИ. «В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые - их несколько десятков», - говорится в официальном заявлении МИДа.

За день до этого заявления глава МИД Сергей Лавров призывал не спекулировать на данной теме: «То, что мы читаем про сотни и даже тысячи убитых российских наемников, - это попытки спекулировать на войне». Многочисленные публикации в СМИ на эту тему он назвал «накручиванием жареных новостей без предъявления конкретных фактов».

Как писали 19 февраля «Ведомости» со ссылкой на свой источник в ЧВК Вагнера, помимо граждан РФ среди иностранных наемников, погибших 7 февраля в Сирии, были украинцы. МИД Украины эту информацию не комментирует.

По данным СМИ, ЧВК Вагнера - это подразделение, которым руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер. Ранее журналисты выяснили, что ЧВК была сформирована на основе «Славянского корпуса», действовавшего в Сирии в 2013 году. Как писала «Фонтанка», с весны 2014 года ЧВК занималась операциями на территории Крыма и Луганской области, после чего ее бойцы отправились на выполнение задач в Сирию.

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