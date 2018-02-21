КАЛЬКУЛЯТОР: смотрите, до какого уровня финансовой свободы вы дошли

«Когда-то я задумался, сколько времени нужно человеку, чтобы дойти до первого, второго и третьего уровня финансовой свободы? Или насколько лет раньше это могло бы произойти, если откладывать больше или хотя бы больше контролировать свои расходы», - задался вопросом Ильвес в своем блоге, представляя изобретенный им калькулятор финансовой свободы.

В калькулятор можно внести данные о размере своего инвестиционного портфеля, среднегодовую производительность, ставку инфляции, постоянные расходы и размеры всех иных расходов, а также сумму, которую человек готов отложить и инвестировать. После этого калькулятор вычисляет, сколько лет человеку придется потратить, чтобы достичь определенного уровня финансовой свободы.

В разработанном Ильвесом калькуляторе таких уровней три.

1 уровень: пассивный доход больше, чем постоянные расходы. То есть, это такая ситуация, когда человек тратит свои деньги на хобби, поездки, свободное время, дорогие машины и иное совсем мало или вообще ничего. И при таком образе жизни его пассивный доход покрывает его основные расходы.

2 уровень: пассивный доход выше, чем все расходы. Это ситуация, при которой пассивный доход покрывает расходы желаемого уровня жизни, какими бы они ни были.

3 уровень: пассивный доход в два раза больше, чем все расходы. В случае этого уровня инвестиционный портфель производит в год в два раза больше, чем нужно на покрытие расходов человека, то есть деньги можно направить на инвестиции и благодаря этому еще больше увеличить размер портфеля.