В Мустамяэ стартовали киносеансы для пожилых

Сегодня, 21 февраля в 10.00 в Мустамяэском кинотеатре Apollo собралось примечательное число пожилых жителей Мустамяэ – и новый, посвященный юбилею Эстонской Республики, кинопроект Kino 65+ при содействии управы части города получил хороший старт.
В зале Apollo Kino Telia собрались люди, которые хотели посмотреть на большом экране художественный фильм «Фехтовальщик», вышедший при поддержке Эстонии, Финляндии и Германии. В зале Saku был показан фильм Алексея Учителя «Матильда». Старейшина части города Лаури Лаатс отметил, что запуском кино для пожилых людей сегодня в Мустамяэ делается маленькая история.
«В Мустамяэ никогда не было кино для пожилых людей – и будем честными, свой собственный современный кинотеатр у нас всего только два года, – сказал Лаури Лаатс. - Проведенные в Мустамяэ опросы показывают, что у мустамяэсцев почтенного возраста имеется большой интерес к кино, как и, безусловно, потребность встречаться и совместно переживать. Поэтому мы собрались и решили реализовать подобный проект! Поскольку у нас сейчас юбилейный год Эстонской Республики, то Kino 65+ будет проходить два раза в месяц на протяжении всего года, в феврале сеансы – 21-го и 28-го числа», – сказал он.
Киносеансы для мустамяэсцев 65 лет и старше бесплатные, но требуется предварительная регистрация по телефону 645 7500.
«Свободные места на сеансы в феврале заполнились за пару дней, так что в марте стоит поторопиться», – обратился старейшина части города к публике Kino 65+. «В марте Kino 65+ ждет всех желающих также 21-го и 28-го числа. Учитывая пожелания, планируется показать новый художественный фильм режиссера Олега Трофима «Лед» и вдохновляющую драму «Темные времена» режиссера Джо Райта. Следите за рекламой, и до встречи в Kino 65+!», - добавил он.