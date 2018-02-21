В Мустамяэ стартовали киносеансы для пожилых

В зале Apollo Kino Telia собрались люди, которые хотели посмотреть на большом экране художественный фильм «Фехтовальщик», вышедший при поддержке Эстонии, Финляндии и Германии. В зале Saku был показан фильм Алексея Учителя «Матильда». Старейшина части города Лаури Лаатс отметил, что запуском кино для пожилых людей сегодня в Мустамяэ делается маленькая история.

«В Мустамяэ никогда не было кино для пожилых людей – и будем честными, свой собственный современный кинотеатр у нас всего только два года, – сказал Лаури Лаатс. - Проведенные в Мустамяэ опросы показывают, что у мустамяэсцев почтенного возраста имеется большой интерес к кино, как и, безусловно, потребность встречаться и совместно переживать. Поэтому мы собрались и решили реализовать подобный проект! Поскольку у нас сейчас юбилейный год Эстонской Республики, то Kino 65+ будет проходить два раза в месяц на протяжении всего года, в феврале сеансы – 21-го и 28-го числа», – сказал он.