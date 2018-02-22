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Подарок Эстонии от строителей: выставка "100 строений – сто лет"

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ФОТО: Скриншот с сайта

Два связанных со строительством эстонских союза - Союз строительных предпринимателей Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов - решили совместно сделать подарок к столетию Эстонской Республики – выставку «100 строений – сто лет. ЭР100».  

На выставке «100 строений – сто лет. ЭР100» будет представлен отобранный профессиональным жюри обзор выдающихся эстонских зданий и сооружений, где каждое из представленных зданий и сооружений наилучшим образом представляет один конкретный год в истории Эстонии.

К осени в Эстонском музее архитектуры будет открыта выставка, на которой будут экспонироваться все 100 отобранных выдающихся зданий и сооружений. Вместе с выставкой будет издана и книга с этими 100 строениями.    

«Для любого государства и народа строительство является одной из важнейших базовых деятельностей. Строя, народ и государство становятся сильнее, богаче и умнее»,- сказал председатель Союза строительных предпринимателей Эстонии Райво Ранд. 

«Мы решили, что с определением для каждого года одного характерного строения или сооружения и их экспонированием рядом друг с другом, мы получим обзорную картину той Эстонии, которую мы построили за 100 лет,- сказал председатель Эстонского союза производителей строительных материалов Меэлис Эйнстейн. - Своей выставкой и книгой мы хотим представить как можно более широкую палитру строений и сооружений, которые формировали нашу физическую среду». 

Для определения ста эстонских строений созвано жюри, в котором представлены Эстонский союз архитекторов, Эстонский музей архитектуры, Союз инженеров-строителей Эстонии, Эстонский союз предприятий по строительным консультациям, Таллиннский технический университет, Союз строительных предпринимателей Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов.   

По словам Меэлиса Эйнстейна, в юбилейный год было особенно важно отметить командную работу, без которой невозможно сооружение любого здания - школы, моста, жилого дома, здания завода, телевизионной башни и иного строения.    

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