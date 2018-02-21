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  • Эксперт: правительство Ратаса справилось, но налоговая политика плоха

Эксперт: правительство Ратаса справилось, но налоговая политика плоха

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Райво Варе

ФОТО: Jaanus Lensment/Postimees

Райво Варе, который в начале 90-х занимал пост госминистра в переходном правительстве Эдгара Сависаара, в среду принял участие в передаче портала err.ee "Otse uudistemajast", приуроченной к 100-летию Эстонской Республики, передает Rus.err.

"Боялись, что это будет правительство, зацикленное на идеологизированной составляющей. Она, конечно, есть, но с точки зрения прагматической они справились и неплохо", – прокомментировал Варе.

Основной упрек – налоговая политика. Впрочем, Райво Варе ставит это в вину не только кабинету Юри Ратаса.

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