Эксперт: правительство Ратаса справилось, но налоговая политика плоха
21 февраля 2018 г., 17:30
Райво Варе, который в начале 90-х занимал пост госминистра в переходном правительстве Эдгара Сависаара, в среду принял участие в передаче портала err.ee "Otse uudistemajast", приуроченной к 100-летию Эстонской Республики, передает Rus.err.
"Боялись, что это будет правительство, зацикленное на идеологизированной составляющей. Она, конечно, есть, но с точки зрения прагматической они справились и неплохо", – прокомментировал Варе.
Основной упрек – налоговая политика. Впрочем, Райво Варе ставит это в вину не только кабинету Юри Ратаса.