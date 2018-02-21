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  • Галерея: смотрите, что в честь столетия Республики сделал с крышей своего дома патриот из Пайде

Галерея: смотрите, что в честь столетия Республики сделал с крышей своего дома патриот из Пайде

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Житель Пайде Хейки Танкур покрасил снег на крыше своего дома в цвета эстонского флага, передает Järva Teataja.

Надпись ЭР100 и большой государственный флаг можно увидеть и во дворе его дома.

Хейки Танкур охарактеризовал себя Järva Teataja как эстонца и сторонника Эстонской Республики. При необходимости он готов взяться за оружие, чтобы защитить государство.

24 февраля, в субботу, Эстонской Республике исполнится 100 лет.

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