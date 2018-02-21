Галерея: смотрите, что в честь столетия Республики сделал с крышей своего дома патриот из Пайде
21 февраля 2018 г., 18:00
Житель Пайде Хейки Танкур покрасил снег на крыше своего дома в цвета эстонского флага, передает Järva Teataja.
Надпись ЭР100 и большой государственный флаг можно увидеть и во дворе его дома.
Хейки Танкур охарактеризовал себя Järva Teataja как эстонца и сторонника Эстонской Республики. При необходимости он готов взяться за оружие, чтобы защитить государство.
24 февраля, в субботу, Эстонской Республике исполнится 100 лет.