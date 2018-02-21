Галерея: смотрите, что в честь столетия Республики сделал с крышей своего дома патриот из Пайде

Надпись ЭР100 и большой государственный флаг можно увидеть и во дворе его дома.

Хейки Танкур охарактеризовал себя Järva Teataja как эстонца и сторонника Эстонской Республики. При необходимости он готов взяться за оружие, чтобы защитить государство.