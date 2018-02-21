Это провал: над ошибками в рекламном буклете Мартина Хельме потешается вся страна
21 февраля 2018 г., 18:21
Один из ведущих политиков Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме по случаю столетия Эстонии разослал рекламные буклеты со словами эстонского гимна, но допустил как минимум три ошибки.
Внимательный читатель Postimees заметил, что из названия гимна пропало одно слово: вместо «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm» написано «Mu isamaa, õnn ja rõõm».
Кроме того, из фамилии автора текста эстонского гимна - Йоханна Вольдемара Яннсена - в буклете исчезла одна «н».
Комментаторы этой новости на портале Postimees заметили, что и в названии нашей страны составители буклета допустили ошибку, написав одно из слов с маленькой буквы: Eesti vabariik - вместо Eesti Vabariik.