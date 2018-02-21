«Машинист посмотрел на нас пустым взглядом – по-видимому, он был в шоке»

«Представьте, вы едете в поезде – и вдруг он сворачивает куда-то в поле. Оконные рамы выпали, двери деформировались. Через двери внутрь влетела земля из грузовика, все вокруг кричат в панике». Так описал Альвар вчерашнюю катастрофу в Кульна. Он в тот момент сидел в первом вагоне, с которым столкнулся грузовик.
Вчера в 8.30 утра на железнодорожном переезде в Кульна грузовой автомобиль въехал в переднюю часть поезда, который направлялся из Рийзипере в Таллинн. Перевозивший землю грузовик массой в 30 тонн столкнул с рельсов первые два вагона поезда. В свою очередь поезд массой более 130 тонн увлек за собой грузовик.
Вместе они пропахали 20 метров грунта, пока не остановились. Деформированная кабина грузовика изогнулась и вклинилась между поездом, кузовом и железнодорожным столбом.
В результате этой аварии пострадали девять человек – водитель грузовика, машинист, кондуктор и шесть пассажиров поезда. Пострадавшие были доставлены в больницу. Более серьезные травмы получили 49-летний водитель грузовика и 50-летний машинист, которого выписали позже остальных после госпитализации.
Водитель грузовика был пьян. О его пристрастии к алкоголю говорят некоторые детали: на земле перед автомобильными обломками лежала бутылка латышской водки «Balta Vodka», а через разбитое окно на передней панели виднелась этикетка «Русский Стандарт».
Альвар оказался в центре событий, он сидел в левом заднем углу первого вагона в кресле, перед ним находились кресла следующего ряда. Во время столкновения он вцепился в передние кресла из-за всех сил, так как боялся, что поезд перевернется.
«Приближающийся автомобиль я не видел. Сильного хлопка от столкновения тоже не было, но внезапно все начало сильно сотрясаться», - так мужчина описал случившееся в первые минуты после столкновения. «Эти эпизоды в жизни кажутся, возможно, длиннее, чем они есть на самом деле, но мне кажется, что от столкновения до остановки прошло пять-шесть секунд», - продолжил он.
Вещи и люди полетели на пол
Во время столкновения поезд резко остановился, а вот все незакрепленные вещи полетели дальше с той скоростью, с которой ехал поезд. Полетели не только вещи, но и люди. «Многие кресла расположены друг напротив друга, а между ними столик. У сидящих там не было возможности во что-то упереться и они упали на пол. Некоторые сильно ударились головой о край столика. Те, кто стояли в проходе, упали на пол» - рассказал пассажир.
Все незакрепленные вещи разлетелись по вагону. «Мой телефон улетел на три ряда вперед и попал в чей-то пакет с молоком, так что теперь мой телефон весь в молоке», - рассказал Альвар.
Когда первое потрясение прошло, нужно было выяснить, был ли кто-то настолько тяжело ранен, что ему нужна помощь. К счастью, никто серьезно не пострадал. Тем, кто упал, помогли подняться. По словам Альвара, у одной женщины, которая лежала на полу, скорее всего, была сломана рука.
Затем попытались как можно скорее добраться до машиниста, пассажиры боялись, что он мог серьезно пострадать. «Мы заглянули в кабину машиниста, он был жив, но посмотрел на нас пустым взглядом – по-видимому, он был в шоке», - описывает Альвар. Пострадала и кондуктор, которая после долгого полета ударилась лбом. Через некоторое время она пришла в себя и тоже стала осматривать остальных», - вспоминал Альвар.
В поезде пассажиры сразу почувствовали запах гари. А поскольку двери были закрыты, то сначала они решили выбить окно и вылезти наружу. Вскоре эта идея была отброшена, и было решено остаться в теплом поезде, пока не подоспеет помощь.
Пассажиры посчитали водителя грузовика мертвым
Поначалу к водителю грузовика никто не торопился. Через окно первого вагона виднелась кабина водителя, которая была полностью разбита. Водителя никто не видел, но картина случившегося говорила сама за себя. «Мы не заметили в кабине движения. Предположили, что живым человека оттуда не вытащат», - сказал Альвар.
Спасатели прибыли на место происшествия примерно через десять минут и в первую очередь подошли к кабине грузовика. В поезде все удивились, когда спасатели заговорили с водителем на русском языке. «Первое, что они ему сказали, это не курить в кабине. Мужчина так сильно перенервничал, что достал самокрутку в провонявшей бензином кабине. Это было довольно странно», - описывал Альвар.
Далее спасатели начали вытаскивать водителя из кабины и оказывать первую помощь пострадавшим. Через 45 минут после аварии всех попросили выйти из поезда и вписать свои имена в список. Автобус Elron отвез людей до Кейла и оттуда дальше, кому куда было нужно.
Неясно, почему произошла авария, но вполне вероятно, что причиной может быть то, что водитель грузовика употреблял алкоголь.
«Сколько людей должно умереть и получить травмы, чтобы наконец стало понятно, что выпивка и вождение автомобиля - несовместимы», - прокомментировал несчастный случай оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
«Давайте не будем портить день рождения эстонского государства своими глупостями. Если собираешься сесть за руль – будь трезв».
Погодные условия на момент аварии были хорошими. Солнце взошло за 45 минут до аварии и светило за спиной у водителя. Водитель мог отлично видеть железную дорогу и поезд, но следов торможения перед железной дорогой не было. Техосмотр у семилетнего грузовика действовал.
Об этом несчастном случае можно получить подробное представление, благодаря камерам наблюдения и журнальным файлам. Камеры видеонаблюдения установлены спереди и сзади поезда, а также в каждом вагоне.
Находившиеся на месте происшествия работники Eesti Raudtee, которые в этой компании уже много лет, сказали, что, не считая девяти пострадавших, этот несчастный случай можно назвать счастливым. По их мнению, эта авария могла закончится более плачевно, если бы тяжелый грузовик, нагруженный землей, столкнулся бы с поездом на одну или две секунды позже: тогда удар пришелся бы в то место, где сидят пассажиры.
Такой несчастный случай произошел в 2014 году в Харьюмаа в Раасику: в боковую часть поезда врезался грузовик, тогда погиб как водитель грузовика, так и один из пассажиров поезда, 12 человек получили травмы. После аварии поезд был настолько разбит, что на его восстановление потратили почти два года.
Можно считать, что столкновение с передней частью поезда спасло жизнь водителю грузовика, так как передняя часть протащила кабину водителя вперед, дальше от поезда.
Неизвестно, какова была скорость грузовика на момент столкновения, это будет установлено в ходе расследования. Прибывший на место директор по безопасности Eesti Raudtee Иван Каппанен объясняет, что можно получить представление о скорости поезда, если учесть оставшиеся 150 метров до станции Кульна, на которой он должен был остановиться: по оценке Каппанена, поезд шел со скоростью 60-70 километров в час. «Это очень быстрые поезда, и даже перед остановкой их скорость довольно высокая», - сказал он.
Работы на переезде займут время
Как много времени понадобится, чтобы ликвидировать последстия аварии, Каппанен сказать затрудняется. Он также напомнил о несчастном случае в 2014 году в Раасику, ликвидировать последствия которого было намного проще. «Чтобы поставить колеса поезда на рельсы, потребуется 24 часа, а чтобы освободить движение, потребуется еще от шести до восьми часов», - отметил Каппанен.
Вчера весь день движение как на шоссе, так и на железнодорожном участке было перекрыто. было перекрыто, а грузовик (на момент отправки этой статьи в печать) еще ни на дюйм не удалось сдвинуть с места.
По словам пресс-секретаря Elron Марийс Адамберг, пока рано оценивать ущерб, а ремонт попавшего в аварию поезда, скорее всего, займет несколько месяцев.
По словам Адамберг, не стоит бояться изменений в расписании из-за ремонта поезда. «Из-за обслуживания или ремонта не пропадет ни один рейс. Мы можем разрешить ситуацию за счет прицепных поездов. Это значит, что в час пик может случиться так, что не всем пассажирам хватит сидячих мест», - сказала Адамберг.
Попавший в аварию грузовик был застрахован в страховой фирме ERGO, поэтому всех, кто получили травмы в этой аварии, просят обратиться непосредственно в эту страховую компанию. По словам руководителя отдела возмещения ущерба ERGO Катерины Лепвалтс, страховая компания, в соответствии с законом, возмещает пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях медицинские расходы и потерю заработной платы.
Разбирательство по этому инциденту начал как Департамент полиции и погранохраны и Департамент технического надзора, так и Центр расследования вопросов безопасности.