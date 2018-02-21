«Машинист посмотрел на нас пустым взглядом – по-видимому, он был в шоке»

Вчера в 8.30 утра на железнодорожном переезде в Кульна грузовой автомобиль въехал в переднюю часть поезда, который направлялся из Рийзипере в Таллинн. Перевозивший землю грузовик массой в 30 тонн столкнул с рельсов первые два вагона поезда. В свою очередь поезд массой более 130 тонн увлек за собой грузовик.

Вместе они пропахали 20 метров грунта, пока не остановились. Деформированная кабина грузовика изогнулась и вклинилась между поездом, кузовом и железнодорожным столбом.

В результате этой аварии пострадали девять человек – водитель грузовика, машинист, кондуктор и шесть пассажиров поезда. Пострадавшие были доставлены в больницу. Более серьезные травмы получили 49-летний водитель грузовика и 50-летний машинист, которого выписали позже остальных после госпитализации.

Водитель грузовика был пьян. О его пристрастии к алкоголю говорят некоторые детали: на земле перед автомобильными обломками лежала бутылка латышской водки «Balta Vodka», а через разбитое окно на передней панели виднелась этикетка «Русский Стандарт».

Альвар оказался в центре событий, он сидел в левом заднем углу первого вагона в кресле, перед ним находились кресла следующего ряда. Во время столкновения он вцепился в передние кресла из-за всех сил, так как боялся, что поезд перевернется.

«Приближающийся автомобиль я не видел. Сильного хлопка от столкновения тоже не было, но внезапно все начало сильно сотрясаться», - так мужчина описал случившееся в первые минуты после столкновения. «Эти эпизоды в жизни кажутся, возможно, длиннее, чем они есть на самом деле, но мне кажется, что от столкновения до остановки прошло пять-шесть секунд», - продолжил он.

Вещи и люди полетели на пол

Во время столкновения поезд резко остановился, а вот все незакрепленные вещи полетели дальше с той скоростью, с которой ехал поезд. Полетели не только вещи, но и люди. «Многие кресла расположены друг напротив друга, а между ними столик. У сидящих там не было возможности во что-то упереться и они упали на пол. Некоторые сильно ударились головой о край столика. Те, кто стояли в проходе, упали на пол» - рассказал пассажир.

Все незакрепленные вещи разлетелись по вагону. «Мой телефон улетел на три ряда вперед и попал в чей-то пакет с молоком, так что теперь мой телефон весь в молоке», - рассказал Альвар.

Когда первое потрясение прошло, нужно было выяснить, был ли кто-то настолько тяжело ранен, что ему нужна помощь. К счастью, никто серьезно не пострадал. Тем, кто упал, помогли подняться. По словам Альвара, у одной женщины, которая лежала на полу, скорее всего, была сломана рука.