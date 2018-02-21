Осиновский в Нарве: все люди Эстонии – наши люди

Свобода – это беспокойство о плодах, которые не смогли созреть,

И сердечная боль по простым возможностям, которые остались неиспользованными.

Свобода – это поиск.

Свобода – это заблуждение.

(перевод с эстонского)

Свобода означает ответственность думать своей головой, принимать мгновенные решения даже в той ситуации, когда всю необходимую информацию взять попросту неоткуда. И следующие за этим извечные сомнения – «что было бы, если бы я сделал по-другому…» Боль, возникающую оттого, что не знаешь, как прожить так, чтобы впоследствии, как написал писатель Николай Островский, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Свобода – это любовь, а любовь - это ответственность. «Сложно нести свободу», - говорит Алликссар. Да, нести не наказание, а свободу. Свобода – это привилегия сильного, свобода великодушна и добра. Свобода – это смелость.

Как мы научились использовать свободу? Насколько хорошо мы сумели воплотить в жизнь поставленные в Манифесте о независимости цели? История Эстонии всегда была стремительной, пульс нашего маленького государства был выше среднего. Несмотря на трудности, на историческую несправедливость, сегодня мы можем сказать, что Эстония пошла по верному пути.

Это не означает, что наши дела не могли бы пойти лучшим образом, что не было сделано ошибок. Свободные люди, разумеется, ошибаются. Конечно, во многих сферах у нас еще есть огромное пространство для развития, но если спросить, выбрали бы мы кардинально другой путь при возможности начать сначала, то ответ будет «нет». Да, может быть, где-то мы были бы чуть левее или правее, на шаг впереди или позади. Но мы оставались бы на том же пути.

Это значит, что мы должны не только ностальгически обращаться к прошлому, но и смело смотреть в будущее. Эстония на верном пути, и в результате наших общих усилий дела у следующего поколения пойдут еще лучше, чем у нынешнего.

Мы строим нашу Эстонию все вместе каждый день. С заботой и любовью. Предприниматели и работники, творческие люди и чиновники, учителя и врачи.

Мы разные, каждый – со своим опытом, своими желаниями и возможностями, но все мы – жители Эстонии. Эстония достаточно мала, так что может знать почти каждого. Историк Марек Тамм удивительно точно выразился на этот счет: «Эстония – это не место, где всем всегда жилось и живется хорошо, Эстония – это страна человечного размера; страна, где каждый может чувствовать себя необходимым, а подчас даже незаменимым». Слова Тамма хорошо дополняют мысли молодого и талантливого учителя Иво Висака: «Каждый раз, когда я возвращаюсь из-за границы в Эстонию, я точно знаю, что здешние люди такие, как я. Это не значит, что они внешне похожи на меня. Я просто знаю, что в их мышлении происходит что-то подобное, что и в моем. И я знаю, что я не должен чувствовать себя странным в остальном мире».

Будем же хранить друг друга, использовать свободу, чтобы объединять, а не разделять общество. Никто другой не сможет рассказать нам, как построить и сохранить свободное и независимое Эстонское государство. В мире не существует справочника по строительству Эстонии – мы пишем его сами. Учиться у других необходимо, но свой путь мы выбираем сами: слушая друг друга, уважая различия и разные мнения, иногда спотыкаясь, но всё же идя дальше. В любом случае – вместе. Это и есть путь Эстонии. Свободной Эстонии.