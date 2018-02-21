Летающих "Аэрофлотом" ждет неприятный сюрприз

В «Аэрофлоте» “Ъ” заявили, что не ужесточают правила, а лишь приводят стандарты компании в соответствие с федеральными авиационными правилами. Обновленные правила размещения ручной клади на борту в авиакомпании объяснили не только вопросами комфорта, но и безопасностью во время полета.

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила требования к провозимой на борту ручной клади, сообщил портал Travel.ru со ссылкой на заявление перевозчика в Facebook. Из списка предметов, провозимых в дополнение к ручной клади, перевозчик исключил сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания. Эти вещи будут включены в общий вес ручной клади: для класса эконом 10 кг, для бизнес-класса — 15 кг.

По новым правилам пассажир также может пронести на борт не более одного запечатанного пакета из магазинов беспошлинной торговли Duty Free (с габаритами по сумме трех измерений не более 115 см). Рюкзак, провозимый вместе с ручной кладью и до сих пор не ограниченный в размерах, не должен весить более 5 кг и превышать 80 см по сумме трех измерений. Без доплаты, а также ограничения размеров и веса можно провозить только портфель или дамскую сумку, верхнюю одежду, костюм в портпледе и букет цветов. На борт также можно пронести без доплаты детское питание и устройства для переноса ребенка весом не более 7 кг и габаритами не более 42х50х20 см, лекарства, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. При перевозке музыкального инструмента в ручной клади пассажир бесплатно сможет провезти дополнительно только вещи, указанные в списке сверхнормативной ручной клади.