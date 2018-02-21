Счастливчик сорвал джекпот в 385 000 евро

Последний крупный выигрыш в лотерею в Эстонии случился 10 января: жительница Ида-Вирумаа, купив лотерейный билет Vikinglotto в R-kiosk торгового центра Vironia, выиграла 242 000 евро.

В 2017 году Eesti Loto уплатило государству 9,2 млн евро налога на азартные игры. Общая сумма выплат по выигрышам в прошлом году составила более 23 млн евро.