Счастливчик сорвал джекпот в 385 000 евро
21 февраля 2018 г., 22:56
В сегодняшней телепередаче "Большая лото-среда" был разыгран джекпот Bingo loto в размере 385 424,40 евро. Счастливый билет был куплен в интернете.
Последний крупный выигрыш в лотерею в Эстонии случился 10 января: жительница Ида-Вирумаа, купив лотерейный билет Vikinglotto в R-kiosk торгового центра Vironia, выиграла 242 000 евро.
В 2017 году Eesti Loto уплатило государству 9,2 млн евро налога на азартные игры. Общая сумма выплат по выигрышам в прошлом году составила более 23 млн евро.