Фото: в Тарту в многоквартирном доме произошел пожар, эвакуированы 29 человек

Из здания были эвакуированы 29 человек. Горел коридор на втором этаже, огонь распространился и на крышу.

Один спасенный мужчина был доставлен в больницу с признаками переохлаждения. 16 человек на заказанном полицией автобусе были доставлены в приют.

Остальные спасшиеся жильцы сами искали себе кров.