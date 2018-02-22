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  • Фото: в Тарту в многоквартирном доме произошел пожар, эвакуированы 29 человек

Фото: в Тарту в многоквартирном доме произошел пожар, эвакуированы 29 человек

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Сегодня ночью в 1.47 в Спасательный департамент сообщили о пожаре на улице Лина в Тарту, где произошло возгорание в социальном доме, передает Tartu Postimees.

Из здания были эвакуированы 29 человек. Горел коридор на втором этаже, огонь распространился и на крышу.

Один спасенный мужчина был доставлен в больницу с признаками переохлаждения. 16 человек на заказанном полицией автобусе были доставлены в приют.

Остальные спасшиеся жильцы сами искали себе кров.

Распространение огня было остановлено в 3.56. Других людей в здании не обнаружено.

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