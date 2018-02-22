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Фото: у посольства США в Черногории прогремел взрыв

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ФОТО: STEVO VASILJEVIC/REUTERS

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя, сообщает Newsru со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.

Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.

Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. Мотивы нападавшего пока не ясны. Ведется расследование.

Фотограф Reuters в Подгорице рассказал, что улицу, на которой произошло ЧП, перегородил полицейский автомобиль, никаких повреждений здания он не заметил.

Местные СМИ пишут, что полиция оцепила Революционный бульвар, где расположены посольства США и Агентство национальной безопасности Черногории.

В связи с происшествие посольство США в Черногории выпустило уведомление. Гражданам США рекомендовано избегать района, в котором расположена дипмиссия.

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