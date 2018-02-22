Фото: у посольства США в Черногории прогремел взрыв

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, а затем подорвал себя, сообщает Newsru со ссылкой на агентство Reuters.
По данным агентства, инцидент произошел незадолго до полуночи в среду, 21 февраля. Портал Analitika.me сообщает, что местные жители слышали два взрыва.
Сотрудник полиции заявил, что "произошел инцидент". Других подробностей он не привел.
Сайт Cafe del Montenegro сообщает, что в результате происшествия как минимум один человек - сам нападавший - погиб. По данным полиции, взрывное устройство, которое он кинул в здание дипмиссии, было ручной гранатой. Мотивы нападавшего пока не ясны. Ведется расследование.
#Podgorica Bačena bomba na ambasadu Amerike, ima stradalihhttps://t.co/hpgpVU4wO2 pic.twitter.com/LzcPiKMWjn— Cafe del Montenegro (@cafemontenegro) February 22, 2018
Фотограф Reuters в Подгорице рассказал, что улицу, на которой произошло ЧП, перегородил полицейский автомобиль, никаких повреждений здания он не заметил.
Местные СМИ пишут, что полиция оцепила Революционный бульвар, где расположены посольства США и Агентство национальной безопасности Черногории.
В связи с происшествие посольство США в Черногории выпустило уведомление. Гражданам США рекомендовано избегать района, в котором расположена дипмиссия.
U.S. Embassy in Podgorica advises U.S. citizens there is an active security situation at the U.S. Embassy in Podgorica. Avoid the Embassy until further notice. Follow @USEmbassyMNE and @TravelGov for updates. https://t.co/LIrKnCAD87— Department of State (@StateDept) February 22, 2018