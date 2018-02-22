Опубликован мировой рейтинг коррупции: смотрите, на каком месте оказалась Эстония

По итогам 2017 года Эстония набрала 71 балл из 100 возможных. В рейтинге ЭР на одном уровне по коррупции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эта страна вместе с Эстонией делит 21-ю строчку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств.

Лидеры и аутсайдеры индекса последние несколько лет остаются неизменными: первые места занимают Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов).

В топ-11 рейтинга также попали Сингапур, Швеция (по 84), Канада, Люксембург, Нидерланды и Великобритания (все - 82).

Худшей страной по уровню коррупции признана Сомали (9). Сразу за ней расположились Южный Судан (12), Сирия (14), Афганистан (15), Йемен (16), Судан (16), Ливия, КНДР, Гвинея-Биссау и Экваториальная Гвинея (все - по 17).