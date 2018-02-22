Опубликован мировой рейтинг коррупции: смотрите, на каком месте оказалась Эстония

Эстония заняла 21-е место из 180 в рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации, опубликованные в среду вечером.
По итогам 2017 года Эстония набрала 71 балл из 100 возможных. В рейтинге ЭР на одном уровне по коррупции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эта страна вместе с Эстонией делит 21-ю строчку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных государств.
Лидеры и аутсайдеры индекса последние несколько лет остаются неизменными: первые места занимают Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов).
В топ-11 рейтинга также попали Сингапур, Швеция (по 84), Канада, Люксембург, Нидерланды и Великобритания (все - 82).
Худшей страной по уровню коррупции признана Сомали (9). Сразу за ней расположились Южный Судан (12), Сирия (14), Афганистан (15), Йемен (16), Судан (16), Ливия, КНДР, Гвинея-Биссау и Экваториальная Гвинея (все - по 17).
Наши соседи, кроме Финляндии, расположились на более низких позициях: Литва – на 38-й строчке рейтинга (59 баллов), Латвия – на 40-й строчке, а Россия – на 135-й строчке.