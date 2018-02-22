Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Начальник Мостиского пограничного отряда (Львовская область) распорядился запретить Саакашвили въезд на Украину до 13 февраля 2021 года. Это следует из ответа первого замглавы Госпогранслужбы Василия Серватюка на запрос адвоката Чернолуцкого.

В ведомстве отметили, что считают решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины. В Госпогранслужбе напомнили, что 12 февраля была осуществлена "реадмиссия М.Саакашвили по стандартной процедуре", поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

По словам Чернолуцкого, защита Саакашвили считает трехлетний запрет на въезд незаконным и намерена его обжаловать.

Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и выдворен с территории Украины в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу, откуда осенью прибыл уже без украинского гражданства. В Госпогранслужбе Украины выдворение обосновали тем, что политик находился на территории государства незаконно.

В ведомстве напомнили, что Саакашвили в судебном порядке был признан виновным в незаконном пересечении украинской границы, затем миграционная служба отказала ему в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, после чего суд дважды подтвердил это решение.

Саакашвили уже подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием признать его выдворение незаконным. Ответчиками в нем заявлены Государственная миграционная служба, администрация Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел Украины.

Саакашвили после выдворения сначала прилетел в Варшаву, а после перебрался в Амстердам. В Нидерландах ему вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе. Еще в прошлом году стало известно, что у Саакашвили есть голландская виза, выданная ему на том основании, что он женат на подданной Нидерландов Сандре Рулофс, с которой у него есть двое общих детей.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за границей. При этом в сентябре экс-президент Грузии прорвался через польско-украинскую границу при поддержке своих соратников. Политик организовал на Украине ряд протестных акций против действующей власти.