Богатейший человек мира заработал миллиард за день

По итогам 21 февраля акции Amazon подорожали на один процент, до 1482,92 доллара, максимальная стоимость бумаг достигала 1503 доллара. Всего с начала 2018 года акции онлайн-ретейлера подорожали на 26,5 процентов, передает Lenta.ru.