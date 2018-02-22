В Эстонии ожидается крупнейший за последние десять лет рост пенсий

Министерство социальных дел на этой неделе направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2018 году, согласно которому новый индекс составит 1,076.

Это значит, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности вырастет в среднем на 7,6 процента. Переводя на евро: если, например, пенсия человека с 44-летним стажем в прошлом году была 415,6 евро, с 1 апреля этого года она вырастет до 446,5 евро. Народная пенсия вырастет на 14 евро до 189,3 евро в месяц. Индексирование обойдется государству в 97,6 млн евро.

ФОТО: graafika: Alari Paluots

Таким образом, в Эстонии ожидается самый большой рост пенсии за последние десять лет. Одной из основным причин этого может быть рост экономики, который в третьем квартале прошлого года достиг 4,2 процента.

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий, чтобы сохранять баланс между пенсиями и изменением зарплат и цен. Пенсия каждого человека рассчитывается индивидуально и зависит от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 10 лет назад, 1 января 2008 г., когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

После утверждения индекса Департамент социального обеспечения производит перерасчет всех государственных пенсий. Начиная с 1 апреля, человек может узнать размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочным телефонам Департамента социального обеспечения: 661 0551 или 6121 360.