Подготовка новых санкций против России идет полным ходом

Как известно, республиканцы и демократы, которые практически единодушно приняли прошлым летом законопроект о новых санкциях против России, раскритиковали президента Дональда Трампа за то, что он до сих пор не наказал Москву, и обвинили его в том, что он слишком мягко относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Новая волна критики поднялась в ответ на январское решение администрации Трампа не спешить с введением новых антироссийских санкций. При этом в конце прошлого месяца Минфин США уже опубликовал список российских чиновников и бизнесменов (так называемый кремлевский доклад), на которых новые санкции планируется распространить, передает Newsru.

На недавнем брифинге для группы журналистов три старших должностных лица из администрации Белого дома, участвующих в работе над санкциями, заявили, что процесс продвигается медленно по юридическим причинам. По словам чиновников, он не может быть ускорен, как бы к этому не призывами критические заголовки в СМИ.

Чиновники не уточнили, когда администрация примет решение и какие конкретно меры рассматриваются. Но при этом они сообщили, что уже введены некоторые санкции против двух российских компаний, упомянутых на прошлой неделе в 37-страничном обвинительном заключении спецпрокурора США Роберта Мюллера, посвященном вмешательству России в президентские выборы в США 2016 года.

Как уточняет Reuters, это компании Concord Catering и Concord Management and Consulting, которые, согласно обвинительному заключению, контролировали работу "Агентства интернет-исследований", координировавшего вмешательство. Чиновники уточнили, что санкции против этих компаний были введены еще в июне 2017 года в связи с российским вторжением на Украину. Эти компании, по данным американских властей, контролировал бизнесмен Евгений Пригожин, в России известный как "повар Путина" и шеф "фабрики троллей".

В целом представители Белого дома заверили, что подготовка новых санкций идет полным ходом. Кроме того, администрация Трампа заранее готовится к тому, что Россия может также попытаться повлиять на промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года.

"Процесс введения санкций длительный, трудный и неприятный. Но когда доказательства будут налицо и мы будем готовы, мы приступим к вводу санкций", - заявил один из чиновников.

Официальные лица также сообщили, что в настоящее время администрация активно изучает вопрос, как отреагировать на прошлогоднюю кибератаку на американские компании с использованием вируса NotPetya. Как сообщалось, на прошлой неделе Белый дом официально обвинил российские власти в причастности к этой атаке. Аналогичные заявления также озвучили Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.