Фото и видео: Елизавету, убившую в Таллинне молодого человека, приговорили к девяти годам тюрьмы

Суд обязал Елизавету выплатить матери погибшего Игоря нематериальный ущерб в размере 5000 евро. Также она должна будет покрыть материальные расходы матери, в том числе расходы на похороны в размере 2200 евро и расходы на уголовное производство.

При зачитывании приговора судья объяснил, что суд согласен с точкой зрения прокурора, что речь идет об умышленном убийстве. Хотя, по оценке суда, нет доказательств, что убийство было умышленным, речь идет о косвенном желании, поскольку ударяя ножом в область, где находятся жизненно важные органы, нападающий должен учитывать, что может убить другого человека. К тому же Елизавета сама признала, что ударила потерпевшего ножом.

Прокурор на прошлом заседании требовал признать Елизавету виновной в умышленном убийстве молодого человека и приговорить к 10 годам тюрьмы.

Защитник Елизаветы ходатайствовал о переквалификации дела на убийство по неосторожности. По словам защиты, не было доказано, что убийство было умышленным. Он просил учесть суд, что Елизавета раскаивается в содеянном и ранее не наказывалась в уголовном порядке.

По словам прокурора, в ходе судебного производства были найдены подтверждения тому, что обвиняемая умышленно совершила преступление, поэтому Елизавету следует признать виновной в убийстве. По данной статье можно приговорить к 6-15 годам тюрьмы.

Представитель матери убитого 23-летнего Игоря потребовал признать Елизавету виновной в умышленном убийстве и приговорить к максимальному наказанию, предусмотренному соответствующей статьей.

В своем последнем слове Елизавета сказала, что, идя на встречу, не собирались никого травмировать или тем более у кого-то отнимать жизнь.