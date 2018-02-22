Семья бобров подарила Эстонии стометровую плотину

Для бобров наличие хорошей плотины необходимо, чтобы удерживать уровень воды на нужной высоте. Донная часть источника Эсна после расширения превратилась в устойчивый водоем, который отлично подходит для зимующих здесь уток-лебедей.

Деятельность бобров не может нравиться хозяину леса, но она создает новые места обиталища для многих видов птиц и увеличивает их численность.

На высокой воде строитель плотины может больше двигаться. Кора и кустарник ивы – это зимняя еда бобров, а обглоданные ветки и коряги – нужный строительный материал.

Бобровое гнездо в Эсна. ФОТО: Ingmar Muusikus

Второе, бросающееся в глаза строение эснаской семьи бобров – очищенное от пропсов конусообразное гнездо высотой в 2,5 метра, расположенное в 40 метрах от плотины вверх по течению.

Уровень воды на подтопленной территории должен быть настолько высоким, чтобы бобры могли попадать в гнездо под водой. Тогда волки и рыси не смогут нарушить покой жителей дома. Полуметровой высоты за стометровой плотиной оказалось достаточно, чтобы строители могли хорошо чувствовать себя в гнезде и на окружающем ее водянистом болотном ландшафте.

Осенью бобры натаскали поближе к гнезду ивового кустарника, который закреплен со всех сторон. Это – кладовка бобров, из которой в холодное время удобно брать пищу. Нужно лишь нырнуть в воду из столовой с бассейном, принести ветку со дна, покрутить ее в лапах и очистить.

Иногда хозяева гнезда и зимой выходят на улицу, чтобы опробовать крепость зубов на стволах деревьев и обозначить границы территории. В теплые зимы бобры передвигаются активно, особенно во второй половине февраля, когда начинается брачный период.

Бобр. ФОТО: Ingmar Muusikus

На самом деле, бобры могли ответить юбилей уже в прошлом году, когда исполнилось 60 лет с момента их возвращения в Эстонию. Этот праздник люди не отмечали, хотя работящий, умный и чтящий семейные ценности зверек мог бы стать примером для эстонцев.

Конфликты, возникшие из-за спровоцированных бобрами подтоплений, создали для многих из них дурную репутацию и присвоили ему статус животного вне закона. В год в Эстонии убивают около 6000 бобров, и часто там, где они могли бы спокойно жить дальше.

Деятельность семьи бобров на источнике Эсна не должна нанести ущерб экономическим интересам ни одного человека.

Чтобы строение не стало слишком прямым, эснаские строители соорудили в плотине несколько изгибов – вторая часть плотины уходит под воду между болотным березняком. По карте Земельного департамента можно точно измерить длину плотины – получаются символичные сто метров.

Николай Лаанету ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По оценке зоолога Николая Лаанету, в Эстонии стометровые плотины можно встретить крайне редко. Чаще всего они достигают нескольких метров на подсушенных 30-40 метровых водоемах.

Сам заслуженный исследователь жизни бобров когда-то измерил на ручье Карисилла в Сетумаа плотину длинной в 120 метров.