«Отделились от России»: об имперских стереотипах

16 февраля 2018 года Литва отпраздновала 100-летие своего Акта о независимости. Эстония готовится отметить вековой юбилей Декларации независимости 24 февраля. В Латвии соответствующий праздник состоится 18 ноября. В современной России к этим юбилейным датам соседних стран отношение весьма неоднозначное, пишет колумнист Вадим Штепа.
В современной России к этим юбилейным датам соседних стран отношение весьма неоднозначное. Резкое охлаждение взаимных отношений началось после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины. Балтийские государства, где до сих пор сильна историческая травма от полувековой советской оккупации, восприняли эти события особенно остро. Укрепление контингентов НАТО в этих странах вызвало недовольство Кремля, который, в свою очередь, принялся превращать Калининградскую область в ракетный бастион против Европы. В российских пропагандистских СМИ разгорелась новая волна обвинений в адрес стран Балтии.
Весьма показательна и несколько загадочна история с поздравлениями Литве с вековым юбилеем независимости. На официальном сайте литовского президента Дали Грибаускайте перечислены поздравления от различных мировых лидеров, в числе которых назван и президент России Владимир Путин. Однако на сайте Kremlin.ru этого поздравления нет, хотя в хронике упоминаются все подобные президентские послания. Видимо, в Кремле считают исторический праздник соседней страны менее значимым, чем, например, избрание нового президента ЮАР, сообщение о котором опубликовано тогда же, 16 февраля, в день литовского юбилея.
Что касается массовых настроений россиян, то они за путинские годы под влиянием пропаганды существенно эволюционировали в имперском ключе. Стало расхожим мемом считать, будто страны Балтии «отделились от России», причем дважды – 100 лет назад, и в эпоху распада СССР. Хотя, если внимательно взглянуть на историю, можно обнаружить интересные, но полузабытые детали. Или намеренно забытые…
Балтийские страны в 1918 году (а также Финляндия в декабре 1917-го и Польша в ноябре 1918-го) провозгласили свою независимость не от России, а от победившего в ней большевистского режима. Этот нелегитимный и непредсказуемый режим вызывал понятное желание дистанцироваться от него. Последней легитимной властью в России было Временное правительство, готовившее выборы в Учредительное собрание. Но большевики разогнали и то, и другое. Даже слово «Россия» они почти не использовали, а грезили о «всемирной республике советов», или, словами Маяковского, о «мире без Россий, без Латвий».
Любопытно также вспомнить, что генералы Маннергейм и Лайдонер, главнокомандующие освободительных войн, соответственно, в Финляндии и Эстонии, до 1917 года служили в российской армии, но затем наотрез отказались считать большевистский режим «своим» и возглавили в своих странах борьбу за независимость от него.
Так что можно утверждать, что это именно большевики своим переворотом и установлением агрессивного режима «отделились от России». Именно когда бывшая империя попыталась превратиться в парламентскую республику...
Если перенестись в эпоху распада СССР, мы вновь можем заметить, что в тот момент никто не говорил о том, будто балтийские страны «отделяются от России». Прежде всего потому, что слово «Россия» тогда имело несколько иной смысл, чем сегодня. РСФСР под руководством Ельцина добивалась такого же суверенитета от Кремля, как и другие союзные республики. И демократическая Россия устанавливала прямые связи с балтийскими странами, фактически признавая независимость друг друга. В январе 1991 года, после трагических вильнюсских событий, в Москве прошел митинг в поддержку свободной Литвы, собравший сотни тысяч человек. Сегодня такое представить себе невозможно!
Путинская Россия в отличие от тех лет представляет себя не одной из постсоветских стран, но прямой продолжательницей Российской империи и СССР. Это принципиально иное историческое мировоззрение. В нем слово «Россия» абсолютно тождественно слову «империя», и поэтому любая страна на бывшем имперском пространстве, которая добилась независимости за минувший век, считается «отделившейся от России».
Сегодня среди российских пропагандистов и даже университетских преподавателей весьма популярна «имперская наука» геополитика, которая заставляет их мыслить великодержавными категориями. Окружающие Россию страны они свысока именуют «лимитрофами», считая обретенную или восстановленную ими независимость какой-то «исторической случайностью».
Изменить такое мировоззрение могла бы реальная федерализация самой России. Еще в 1990 году, когда Россия провозгласила свой суверенитет, культуролог Михаил Эпштейн призывал предоставить высокие права различным российским регионам, что облегчило бы их общение с соседями: «Можно ли Эстонии общаться с балтийско-черноморско-тихоокеанской Россией в нынешнем ее объеме? Это все равно как общаться с Гулливером, обегая каблук его башмака. А вот с Псковской или Питерской Русью вполне могло бы получиться у Эстонии душевное вникание и сближение взаимных запросов».
Сегодня за такие идеи культуролога могли бы и осудить – по уголовной статье за «призывы к нарушению территориальной целостности». Но к счастью, он уже давно живет не в России, хотя и продолжает публиковать много глубоких и остроумных исследований о ее новейшей истории. Видимо, для того, чтобы понимать российские стереотипы, действительно надо «отделиться» от этой страны. А тем, кто продолжает вариться в имперском бульоне, его вкус почувствовать трудно…