«Отделились от России»: об имперских стереотипах

В современной России к этим юбилейным датам соседних стран отношение весьма неоднозначное. Резкое охлаждение взаимных отношений началось после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины. Балтийские государства, где до сих пор сильна историческая травма от полувековой советской оккупации, восприняли эти события особенно остро. Укрепление контингентов НАТО в этих странах вызвало недовольство Кремля, который, в свою очередь, принялся превращать Калининградскую область в ракетный бастион против Европы. В российских пропагандистских СМИ разгорелась новая волна обвинений в адрес стран Балтии.

Весьма показательна и несколько загадочна история с поздравлениями Литве с вековым юбилеем независимости. На официальном сайте литовского президента Дали Грибаускайте перечислены поздравления от различных мировых лидеров, в числе которых назван и президент России Владимир Путин. Однако на сайте Kremlin.ru этого поздравления нет, хотя в хронике упоминаются все подобные президентские послания. Видимо, в Кремле считают исторический праздник соседней страны менее значимым, чем, например, избрание нового президента ЮАР, сообщение о котором опубликовано тогда же, 16 февраля, в день литовского юбилея.

Что касается массовых настроений россиян, то они за путинские годы под влиянием пропаганды существенно эволюционировали в имперском ключе. Стало расхожим мемом считать, будто страны Балтии «отделились от России», причем дважды – 100 лет назад, и в эпоху распада СССР. Хотя, если внимательно взглянуть на историю, можно обнаружить интересные, но полузабытые детали. Или намеренно забытые…

Балтийские страны в 1918 году (а также Финляндия в декабре 1917-го и Польша в ноябре 1918-го) провозгласили свою независимость не от России, а от победившего в ней большевистского режима. Этот нелегитимный и непредсказуемый режим вызывал понятное желание дистанцироваться от него. Последней легитимной властью в России было Временное правительство, готовившее выборы в Учредительное собрание. Но большевики разогнали и то, и другое. Даже слово «Россия» они почти не использовали, а грезили о «всемирной республике советов», или, словами Маяковского, о «мире без Россий, без Латвий».

Любопытно также вспомнить, что генералы Маннергейм и Лайдонер, главнокомандующие освободительных войн, соответственно, в Финляндии и Эстонии, до 1917 года служили в российской армии, но затем наотрез отказались считать большевистский режим «своим» и возглавили в своих странах борьбу за независимость от него.

Так что можно утверждать, что это именно большевики своим переворотом и установлением агрессивного режима «отделились от России». Именно когда бывшая империя попыталась превратиться в парламентскую республику...