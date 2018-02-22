четверг, 22 февраля 2018 г.
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Галерея: "Нарва" переехала и теперь стоит вместо Ленина

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Знак "Нарва", ставший новой достопримечательностью приграничного города в день вручения президентом госнаград накануне, сегодня утром перевезен с Ратушной площади на место постоянного базирования - поближе к погранпункту на Петровской площади.

Этот топонимический знак был подарен Нарве местным предпринимателем-промышленником Александром Брокком, который лично сегодня руководил перемещением двухтонной конструкции. Он же первым сфотографировался у еще не до конца смонтированной "Нарвы".

Брокк недавно рассказывал Rus.Postimees о своей идее: местные топонимы в виде объемных букв стоят в разных городах мира, но в Нарве такого заметного обозначения города действительно не хватало.

"Нарва" теперь на Петровской площади встречает всех въехавших в Эстонию из России через Нарвский шоссейный погранпункт. Выполненный из пластика на стальном каркасе топоним установлен у места, где до начала 90-х годов прошлого века стоял памятник Ленину.

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