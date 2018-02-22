Галерея: "Нарва" переехала и теперь стоит вместо Ленина

Этот топонимический знак был подарен Нарве местным предпринимателем-промышленником Александром Брокком, который лично сегодня руководил перемещением двухтонной конструкции. Он же первым сфотографировался у еще не до конца смонтированной "Нарвы".

Брокк недавно рассказывал Rus.Postimees о своей идее: местные топонимы в виде объемных букв стоят в разных городах мира, но в Нарве такого заметного обозначения города действительно не хватало.