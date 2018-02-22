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  • Уличный опрос в Нарве: что важнее - День защитника Отечества или День независимости ЭР?

Уличный опрос в Нарве: что важнее - День защитника Отечества или День независимости ЭР?

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Торт и чай - это именно это, по мнению нарвитян, обязательно должно быть на столе по случаю столетия Эстонской Республики. Однако в вопросе, какой праздник важнее в приграничном городе - отмечаемый в России День защитника Отечества (23.02) или День независимости Эстонии (24.02) - единодушия не было.

«Мне кажется, 24 февраля пока не является в Нарве праздничным днем», - сказала Вера, которая много лет живет в приграничном городе, но при этом родом из Раквере.

«Сегодня здесь больше учеников и эстонцев, пожилых людей нет, да и вообще народа мало», - рассказала она 21 февраля после мероприятия на Нарвской ратуше, в котором участвовала президент Керсти Кальюлайд.

«24 февраля в этом году - важный день, ведь сто лет - большая цифра», - сказал школьник Ефим. В День независимости Эстонии он будет петь на утренней церемонии поднятия флага, которая пройдет у Нарвского замка. «Вечером буду сидеть дома», - отметил юноша.

По словам его друга Владимира, в субботу вечером молодежь будет танцевать. Так как 23 февраля - не красный день календаря, то, по мнению парней, 24 февраля будет куда важнее.

Как отметила Наталья, гулявшая с дочкой Линдой, 24 февраля - праздник, который ее семья отмечает тортом и чаем. Визит президента в Нарву - важное событие, поэтому, несмотря на мороз, они пришли посмотреть на главу государства. Маленькой Линде посчастливилось поздороваться с президентом. «Президент смеялась и махала рукой», - довольна мать.

По словам Александра, суббота - обычный день, хоть речь и идет о юбилее ЭР. На вопрос, что важнее - 23 или 24 февраля, он попросил уточнить для кого - для мужчины или женщины. «Мужчинам тоже нравится, когда женщины дарят им цветы», - заявил он. Александр планирует отметить столетие Эстонии чаем и тортом.

Он добавил, что визит президента в приграничный город очень важен: «Ида-Вирумаа больше не считается концом света, если даже президент приезжает сюда».

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