Грипп продолжает бушевать в Эстонии: умерли еще шесть человек

На прошлой неделе к врачам обратились 6910 человек с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 45 процентов – дети. Число заболевших в сравнении с прошлой неделей выросло на 19 процентов.

С начала сезона гриппа госпитализация потребовалась 447 пациентам, из которых 64 процента составляют трудоспособные и старше 65 лет люди. Интенсивное лечение необходимо 72 людям в возрасте от 45 до 92 лет.

В этом сезоне от осложнений умерли 21 человек в возрасте от 60 до 89 лет. Все были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.

В среднем больше всего случаев заболеваний в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

Сейчас и в Эстонии, и в остальной Европе распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A(H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B.