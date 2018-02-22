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Грипп продолжает бушевать в Эстонии: умерли еще шесть человек

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ФОТО: Igor Zarembo/RIA Novosti/Scanpix

С каждой неделей растет число заболевших гриппом, в больницы с серьезным заболеванием попадают прежде всего пожилые люди. К числу погибших добавилось еще шесть человек, передает Postimees.

На прошлой неделе к врачам обратились 6910 человек с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 45 процентов – дети. Число заболевших в сравнении  с прошлой неделей выросло на 19 процентов.

С начала сезона гриппа госпитализация потребовалась 447 пациентам, из которых 64 процента составляют трудоспособные и старше 65 лет люди. Интенсивное лечение необходимо 72 людям в возрасте от 45 до 92 лет.

В этом сезоне от осложнений умерли 21 человек в возрасте от 60 до 89 лет. Все были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний.

В среднем больше всего случаев заболеваний в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

Сейчас и в Эстонии, и в остальной Европе распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A(H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B.

Обзор тяжелых случаев гриппа (необходимость в интенсивном лечении, случаи с летальным исходом) основывается на данных, предоставленных Клиникой Тартуского университета, Ида-Таллиннской центральной больницей, Ляэне-Таллиннской центральной больницей, Северо-эстонской региональной больницей, а также Нарвской, Вильяндиской и Пярнуской больницами.

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