четверг, 22 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Вопрос читателя: что будет, если я не подам декларацию о доходах?

Вопрос читателя: что будет, если я не подам декларацию о доходах?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SANDER ILVEST/

«Что будет, если я не подам декларацию о доходах?» - спрашивает читатель Tarbija24.

Отвечает пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Уку Тампере:

«Здесь два варианта. У нас нет обязательства, что все должны подавать свои декларации о доходах. Подавать декларации о доходах необходимо в том случае, если в течение года не был оплачен подоходный налог со всех доходов или/и речь идет о предпринимателях-физических лицах (FIE). В этих случаях подавать декларацию необходимо обязательно. Если подача декларации не является обязательной, конечно, ничего не случится. Но если у человека какие-то доходы незадекларированны, в ходе проверки выяснится, что декларация была не подана. В этом случае мы связываемся с человеком и обычно достаточно напоминания и декларация будет подана. Если время на уплату налогов истечет, придется к налогам заплатить еще проценты».

Актуально

Читать также

НАВЕРХ