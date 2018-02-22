Вопрос читателя: что будет, если я не подам декларацию о доходах?

«Здесь два варианта. У нас нет обязательства, что все должны подавать свои декларации о доходах. Подавать декларации о доходах необходимо в том случае, если в течение года не был оплачен подоходный налог со всех доходов или/и речь идет о предпринимателях-физических лицах (FIE). В этих случаях подавать декларацию необходимо обязательно. Если подача декларации не является обязательной, конечно, ничего не случится. Но если у человека какие-то доходы незадекларированны, в ходе проверки выяснится, что декларация была не подана. В этом случае мы связываемся с человеком и обычно достаточно напоминания и декларация будет подана. Если время на уплату налогов истечет, придется к налогам заплатить еще проценты».