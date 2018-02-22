С приходом морозов ночлежки для бездомных открыты и днем

В день столетия страны в ночлежках будут предлагать и еду. «Мест в таллиннских ночлежках для бездомных достаточно, а потому каждому нуждающемуся в помощи будет предоставлена услуга ночлега. Ни один человек не останется на улице, а если возникнет надобность, будут созданы и дополнительные места», - заверил вице-мэр Тынис Мёльдер.

Например, в понедельник в ночлежке на улице Аласи находились 45 человек, в то время как в этом доме имеется 60 мест. В ночлежке на Акадеэмия-теэ, 34 находились 34 человека, а на Мерелахе-теэ, 4 – 22 человека.

Кроме койко-места, нуждающийся в помощи человек может на месте помыться, ему расскажут о возможности приготовить себе еду, а при необходимости дадут чистую одежду. В ночлежках безопасно и спокойно, личные вещи можно закрыть в шкафу. Помощь в ночлежках, конечно же, предоставляется бесплатно.