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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Севилью за 168 евро!

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Севилья.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная со 170 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 168 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 178 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 198 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 448 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Майами и Сан-Франциско начиная с 283 евро

Туда-обратно из Стокгольма на Арубу начиная с 263 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро

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