Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Севилью за 168 евро!
22 февраля 2018 г., 11:28
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная со 170 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 168 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фару начиная со 198 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 448 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Майами и Сан-Франциско начиная с 283 евро
Туда-обратно из Стокгольма на Арубу начиная с 263 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Майорку начиная со 116 евро