Житель Ласнамяэ против строительства дома по уходу: «Ненормальные могут напасть на наших детей!»

Настоящий дом для людей с особыми потребностями

Конечно, необходимо узнать, какие именно пациенты будут находиться в новом доме по спецуходу, расположенном в Ласнамяэ. Мы обратились за комментариями в AS Hoolekandeteenused – организацию, которая занимается оказанием круглосуточной помощи и реабилитации пациентов с различными особыми потребностями.

Обратились за комментариями, а получили длинное обстоятельное письмо, которое пересказываем с сокращениями.

В течение следующих семи лет, к 2023 году, эстонское государство планирует улучшить условия жизни людей с особыми психическими потребностями, которые сейчас находятся в больших домах по уходу. В общей сложности в этот период планируется создать лучшие условия для 1400 человек, нуждающихся в особом уходе, из которых 1200 поселятся в домах нового типа.

Как рассказала координатор AS Hoolekandeteenused Аве Лиллемяэ, в Таллинне существует большая потребность в местах, где могут получить круглосуточный уход пациенты с особыми психическими потребностями: еще весной 2017 года в городе было 13 койкомест такого типа, а в начале этого года – уже ни одного. В то же время около 150 пожилых таллиннцев из-за отсутствия специальных услуг в столице в настоящее время вынуждены жить вдали от своих семей.

Чтобы дать таллиннцам возможность вернуться в свой родной город, AS Hoolekandeteenused вместе с городом и государством откроют дома на 144 мест для людей, нуждающихся в круглосуточном уходе. Из них 96 мест появятся уже в 2018 году.

«Для этого мы построим в разных районах города шесть четырехквартирных домов. Один из этих шести домов и будет построен на пустовавшем земельном участке на улице Альвари в Ласнамяэ. Наряду со строительством жилого здания будут проведены и работы по озеленению. Строительство будет завершено в апреле, а в июне дом будет огорожен и заселен», - рассказала Лиллемяэ.

В доме семейного типа будут жить 24 человека с особыми психическими потребностями: по шесть человек в одной квартире. Обслуживать пациентов круглосуточно будут семь специально обученных сотрудников.

А ведь русских считают более сердобольными

Важным отличием строящегося дома на улице Альвари от домов типа больницы или общежития является то, что он станет для своих обитателей обычным домом, где они в дополнение к развивающим и реабилитационным мероприятиям смогут заниматься посильными повседневными делами - от приготовления пищи до надомной работы.

«Мы также возлагаем большие надежды на новые возможности, которые появятся у жителей этих домов. Например, это работа либо на открытом рынке труда, либо в рамках специальной долгосрочной программы. Работа, которую способны выполнять наши пациенты, проста и основана на повседневных навыках: это уборка и чистка, помощь на кухне и рукоделие. В 2017 году каждый четвертый наш пациент работал», - отметила Аве Лиллемяэ.

Так будет выглядеть дом по уходу уже летом. ФОТО: AS Hoolekandeteenused

Сам факт проживания людей с особыми психическими потребностями в обычной городской среде – в Эстонии не новость. Хорошим примером такого расположения дома по уходу является Вильянди. «Начиная с лета 2012 года в районе Паалалинн в Вильянди в двух зданиях вблизи многоквартирных и частных домов живут 20 человек с особыми потребностями. Большинство наших пациентов с понедельника по пятницу работают, а в свободное время посещают спортивные залы и различные мероприятия. В течение пяти с половиной лет у них не возникало никаких проблем с местным населением. Есть соседи, которые приносят нам яблоки и другие плоды своих садов и огородов. Со своей стороны мы предлагаем местным жителям стать волонтерами или же пройти у нас альтернативную воинскую службу», - рассказала Лиллемяэ.

«Мы очень благодарны порталу Rus.Postimees за то, что вы подняли эту тему! – в заключение сказала Аве Лиллемяэ. - Очень важно, чтобы горожане были в курсе того, кто будет жить рядом с ними, так будет меньше необоснованных страхов. Тем более что русские, на мой взгляд, гораздо более открыты и сердобольны, чем эстонцы».