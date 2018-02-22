Житель Ласнамяэ против строительства дома по уходу: «Ненормальные могут напасть на наших детей!»

Мы обычно не публикуем анонимные письма и, тем более, не занимаемся журналистскими расследованиями, если жалобщик не оставил своих координатов. Однако это письмо мы не могли оставить без внимания.
Правда, мы не можем опубликовать его без сокращений, так как в нем содержатся ксенофобские высказывания и цензурные, но грубые выражения. Поэтому текст мы отредактировали, попытавшись сохранить эмоциональный настрой анонимщика, скрывшегося за именем Василий.
Гнев покупателя квартиры в элитном доме
«Купили мы квартиру в Таллинне, в доме на Aльвари, 18. Проект назывался Alvari maja. Перед покупкой у маклера и застройщика узнавали, будет ли что-то строиться вокруг. Нам сказали, что какие-то жилые дома могут когда-то появиться.
Не так давно начали рядом с домом строить двухэтажный дом, на щите было написано, что здесь появится erihooldekodu. Сначала никто не придавал этому значения, а потом узнали, что это будет «дурка».
Люди негодуют, думают продавать жилье. Это что получается, что детей не выпустить погулять, раз там ненормальные будут? Они ведь напасть могут! В ласнамяэской управе я ответа получить так и не смогла (Василий к концу письма поменял пол. – Прим. ред.). Почему застройщик и маклер нас обманули? Почему управа не предупредила, что именно сюда они воткнут свою «дурку»? Кругом сволочи!»
Да, чувствуется, что читатель(ница) разгневан(а) ни на шутку. Не будем комментировать предвзятое отношение автора письма к людям с особыми потребностями и безобразно грубое - к работникам управы, пусть это останется на его совести, но разобраться в ситуации мы посчитали необходимым.
Информация была в открытом доступе
Мы позвонили Янеку Савельеву, маклеру Pindi Kinnisvara, который руководил продажами Alvari maja. Неизвестно, он ли продавал нашему «Василию» квартиру или другой маклер, но Янек сказал: «Мы закончили продажу проекта в начале 2017 года. В то время мы в самом деле не знали, что и когда будет строиться по соседству, так как детальные планировки разрабатываются и утверждаются годами. Тем более что земля рядом с нашим объектом – не частная, а государственная».
А вообще, добавил Савельев, детальные планировки находятся в открытом доступе и каждый может с ними ознакомиться заранее. Возразим маклеру: разобраться в детальной планировке под силу только человеку со строительным или архитектурным образованием, у которого плюс к этому очень много свободного времени.
А вот Анне Луйска, советник по связям с общественностью управы Ласнамяэ, сообщила редакции, что для строительных работ по адресу Альвари, 16 Таллиннским департаментом городского планирования разрешение на строительство № 1712271/16054 выдано 19 мая 2017 года. Земельный участок принадлежит государству, которое предоставило его в пользование AS Hoolekandeteenused для строительства двухэтажного здания специального дома по уходу.
Вот так. Продажи квартир в соседнем доме закончились, разрешение выдано позже, строительство началось. Да, представители управы не обошли каждую квартиру и не сообщили квартировладельцам о планах Эстонской Республики. А разве были должны?
Но перейдем к сути протеста: к страху, даже к ужасу «Василия» перед людьми, которые въедут в дом на Альвари, 16. Интересно, гулял ли когда-нибудь «Василий» на Палдиском шоссе в чудесном столетнем парке, разбитом вокруг психиатрической больницы? Ему было там страшно? Встречал ли группы детей с синдромом Дауна, направляющиеся в городском транспорте на какое-нибудь мероприятие в сопровождении воспитателей? Ему было неприятно их видеть? Вопросы, видимо, риторические…
Настоящий дом для людей с особыми потребностями
Конечно, необходимо узнать, какие именно пациенты будут находиться в новом доме по спецуходу, расположенном в Ласнамяэ. Мы обратились за комментариями в AS Hoolekandeteenused – организацию, которая занимается оказанием круглосуточной помощи и реабилитации пациентов с различными особыми потребностями.
Обратились за комментариями, а получили длинное обстоятельное письмо, которое пересказываем с сокращениями.
В течение следующих семи лет, к 2023 году, эстонское государство планирует улучшить условия жизни людей с особыми психическими потребностями, которые сейчас находятся в больших домах по уходу. В общей сложности в этот период планируется создать лучшие условия для 1400 человек, нуждающихся в особом уходе, из которых 1200 поселятся в домах нового типа.
Как рассказала координатор AS Hoolekandeteenused Аве Лиллемяэ, в Таллинне существует большая потребность в местах, где могут получить круглосуточный уход пациенты с особыми психическими потребностями: еще весной 2017 года в городе было 13 койкомест такого типа, а в начале этого года – уже ни одного. В то же время около 150 пожилых таллиннцев из-за отсутствия специальных услуг в столице в настоящее время вынуждены жить вдали от своих семей.
Чтобы дать таллиннцам возможность вернуться в свой родной город, AS Hoolekandeteenused вместе с городом и государством откроют дома на 144 мест для людей, нуждающихся в круглосуточном уходе. Из них 96 мест появятся уже в 2018 году.
«Для этого мы построим в разных районах города шесть четырехквартирных домов. Один из этих шести домов и будет построен на пустовавшем земельном участке на улице Альвари в Ласнамяэ. Наряду со строительством жилого здания будут проведены и работы по озеленению. Строительство будет завершено в апреле, а в июне дом будет огорожен и заселен», - рассказала Лиллемяэ.
В доме семейного типа будут жить 24 человека с особыми психическими потребностями: по шесть человек в одной квартире. Обслуживать пациентов круглосуточно будут семь специально обученных сотрудников.
А ведь русских считают более сердобольными
Важным отличием строящегося дома на улице Альвари от домов типа больницы или общежития является то, что он станет для своих обитателей обычным домом, где они в дополнение к развивающим и реабилитационным мероприятиям смогут заниматься посильными повседневными делами - от приготовления пищи до надомной работы.
«Мы также возлагаем большие надежды на новые возможности, которые появятся у жителей этих домов. Например, это работа либо на открытом рынке труда, либо в рамках специальной долгосрочной программы. Работа, которую способны выполнять наши пациенты, проста и основана на повседневных навыках: это уборка и чистка, помощь на кухне и рукоделие. В 2017 году каждый четвертый наш пациент работал», - отметила Аве Лиллемяэ.
Сам факт проживания людей с особыми психическими потребностями в обычной городской среде – в Эстонии не новость. Хорошим примером такого расположения дома по уходу является Вильянди. «Начиная с лета 2012 года в районе Паалалинн в Вильянди в двух зданиях вблизи многоквартирных и частных домов живут 20 человек с особыми потребностями. Большинство наших пациентов с понедельника по пятницу работают, а в свободное время посещают спортивные залы и различные мероприятия. В течение пяти с половиной лет у них не возникало никаких проблем с местным населением. Есть соседи, которые приносят нам яблоки и другие плоды своих садов и огородов. Со своей стороны мы предлагаем местным жителям стать волонтерами или же пройти у нас альтернативную воинскую службу», - рассказала Лиллемяэ.
«Мы очень благодарны порталу Rus.Postimees за то, что вы подняли эту тему! – в заключение сказала Аве Лиллемяэ. - Очень важно, чтобы горожане были в курсе того, кто будет жить рядом с ними, так будет меньше необоснованных страхов. Тем более что русские, на мой взгляд, гораздо более открыты и сердобольны, чем эстонцы».
В ближайшие годы подобные дома появятся в Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере, Тюри, Кохтла-Ярве, Курессааре, Палдиски, Рапла и Кейла.